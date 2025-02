Mujer en situación de calle dio a luz en Parque Berrío de Medellín: dos policías le ayudaron

En medio del frío de la madrugada en Medellín , nació una bebé en pleno Parque Berrío, luego de que dos subintendentes la ayudaran a llegar al mundo.

Una habitante en situación de calle, la madre, se encontraba en el piso y tocándose el estómago cuando fue avistada por el subintendente Julio González, quien no dudó en brindarle los primeros auxilios, pedir apoyo de sus compañeros y apoyar a la mujer que rompió fuente allí, siendo imposible trasladarla a un centro asistencial en el momento. El uniformado narró cómo afrontó el momento, con la ayuda del subintendente Moisés Rojas.

"En ese momento, no hubo ni tiempo para solicitar apoyo o ambulancia. Sin embargo, me comunico con la patrulla más aledaña, los cuales me asisten en ese momento. Le doy las indicaciones para que la señorita tome una posición de "tendido" en el suelo para proceder con el parto de la niña", manifestó el subintendente González.



Tenemos un compromiso con la vida y la seguridad. ❤️ Mientras realizaban un procedimiento de captura, uniformados de la Policía Metropolitana auxiliaron a una mujer que entró en trabajo de parto en plena vía pública. Gracias a la alerta del sistema de videovigilancia del 123 y… pic.twitter.com/PJDilWXaOE — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 26, 2025

El parto no fue nada fácil, pero el subintendente González sintió cercanía con la mujer y no dudó en ayudarla, pues su esposa está embarazada de trillizos. El radio lo utilizaron para llamar a la ambulancia, que llegó minutos después, con paramédicos que de inmediato cortaron el cordón umbilical y trasladaron a madre e hija a un hospital. El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana.

"Ambas pacientes fueron trasladadas a una unidad hospitalaria y se encuentran en atención por parte del personal médico. Es importante resaltar el trabajo de los señores su intendentes Julio González y Moisés Rojas, quienes por cerca de 19 años han prestado su servicio en la Policía Nacional", dijo Castaño.

Publicidad

En medio de los casos que atienden día a día de delincuencia en la ciudad, y de hechos desafortunados como las caídas de árboles que cobraron una vida y dejaron dos uniformados heridos, este hecho heroico fue destacado por la ciudadanía, pues los videos del momento ya circulan en las redes sociales. Uno de los que felicitó a los uniformados fue el alcalde Federico Gutiérrez.