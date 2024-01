Multarán con más de $600.000 a quien consuma drogas frente a niños en espacios públicos de Medellín

Quien consuma drogas en instituciones educativas o privadas, en 100 metros a la redonda de estos espacios, en plazoletas, escenarios deportivos y eventos con presencia de niños, podrá ser sancionado por la Policía de Medellín con una multa.

"Estaremos en el marco de esta norma aplicando el Código de Convivencia. La multa es una multa general, tipo 4; nos veremos en la obligación de destruir los elementos que se encuentren en este contexto y así mismo al ciudadano se le impondrá una multa de 693 mil pesos" informó el comandante de la Policía Metropolitana, general Óscar Lamprea, quien además señaló que si al momento de la contravención el ciudadano se altera, se podrá llevar a un centro de traslado por proteccion.

Así lo establece el decreto 004 del 2024 que fue firmado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien aseguró que la medida no busca criminalizar al consumidor sino cuidar a los niños.

"A las personas que consumen, no se les está prohibiendo el consumo, pero no lo hagan delante de los niños, no lo hagan en un escenario deportivo, váyanse para otro lado" señaló el alcalde de Medellín sobre el decreto, que rige a partir de su expedición.