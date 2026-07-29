Museos, parques, plazas públicas y escenarios deportivos reciben pasarelas de Colombiamoda

Que tiene en común el Parque Botero, el Museo de Antioquia, el coliseo de voleibol Yesid Santos, Parques del Río, el Parque de los Pies Descalzos, la Plaza de las Luces, el City Hall El Rodeo y hasta el edificio inteligente de EPM por estos días en Medellín, que han servido de sedes para pasarelas de la gran feria de la moda y confección Colombiamoda.

Y la razón por la que los organizadores de Colombiamoda están llevando lo último en moda y confección, de prestantes y reconocidos diseñadores, a lugares públicos y connotados de la ciudad es extender todo el esplendor que dejan las pasarelas en los distintos rincones de Medellín y Área Metropolitana.

Leonor Hoyos, directora de Ferias de Colombiamoda, explicó que así se transmite desde Plaza Mayor y al resto de la ciudad una industria que le aporta mucho a todos los públicos en Medellín.

“Desde hace tres años el objetivo de realizar un circuito a toda la ciudad para extender lo que sucede en Plaza Mayor, enfocado en negocios, y en conocimiento del sector moda y confección, es para llevar contenido a las diferentes audiencias y a otros formatos de lo que hoy tienen las marcas, son espacios para que estas cuenten sus historias de moda”, dijo Hoyos.



Muestra de ello es que este miércoles están programadas pasarelas fuera de Plaza Mayor, sede de Colombiamoda, como la de la marca Bata en Museo de Antioquia; las de Colectivo Vallecaucano y Maralta en Parques del Río; la de Bronzini en el Parque de los Pies Descalzos, y la de Chevignon en el City Hall El Rodeo.

“Hablamos de pasarelas, pero aquí también hay exposiciones, hay showrooms privados, entendiendo también esas dinámicas de negocio para cada uno de los universos o categorías dentro de vestuario”, explicó Hoyos.

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La líder de ferias de Colombiamoda señaló que son más de 140 eventos programados en Plaza Mayor entre pasarelas, conferencias y stand de expositores, pero al mismo tiempo son más de 30 desfiles descentralizados por toda la ciudad.