Norteamericano que murió en hotel de Medellín era agente de patrulla fronteriza en Estados Unidos

El hombre de 54 años, identificado como Jaime Eduardo Cisneros, murió en Medellín el pasado 31 mayo. Ese día, los empleados de un hotel de Laureles hallaron al extranjero semidesnudo y sin signos de violencia en su habitación.

Según se pudo conocer, el estadounidense era un agente de la patrulla fronteriza y era encargado de un puesto de control en El Paso, Texas.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, reconoció que la muerte de Cisneros aún no ha sido dictaminada de forma certera.

"Efectivamente pertenece a organismos de seguridad de Estados Unidos. Quedó como muerte por establecer, no tenía signos de violencia, no obstante, no fue certificada su muerte mientras tanto avanza la investigación", dijo el funcionario.

Hay que recordar que el estadounidense había llegado con una mujer a un hotel de la capital antioqueña en la madrugada del 31 de mayo, misma que salió cuatro horas después del hotel.

Tiempo después, a los recepcionistas del establecimiento les solicitan información bancaria de Cisneros, por lo que van hasta la habitación en donde lo encuentran muerto.

En ese momento, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá aseguró que al norteamericano se le encontró una billetera vacía y una maleta desordenada, lo que indicaría el posible robo del que fue víctima el extranjero.

De momento, el cuerpo de Jaime Cisneros ya está en territorio estadounidense en donde se llevarán a cabo sus exequias el próximo 20 junio en una funeraria de El Paso, Texas.