Nuevo hecho de intolerancia de un taxista en Medellín; intentó dañar una ambulancia

Conducir por las vías de la capital de Antioquia día a día se convierte en una tarea que no solo involucra destreza al volante, también se requiere de mucha paciencia para soportar las largas filas de carros, los pitos y el estrés que generan las horas pico de movilidad por las principales calles de Medellín.

Este caso de intolerancia quedó registrado en un video que fue grabado desde el interior de la misma ambulancia. En las imágenes, que hoy son virales en redes sociales, se puede observar y escuchar cómo el conductor del taxi intimida y amenaza con agredir a los ocupantes del vehículo de emergencias.

De acuerdo con lo publicado en el video, todo este altercado comenzó en medio de una gran congestión vehícular. Al parecer, el taxista intentó una maniobra prohibida al querer hacer un giro prohibido para salir del caos vial, la ambulancia no le cedió el paso, y ahí comenzó todo este altercado.

Después de unos segundos de discusión, la ambulancia continua su rumbo, sin embargo, el taxista nuevamente arremete contra el automotor, golpeándolo en la puerta delantera del copiloto y en el retrovisor de ese mismo lado del carro.



El caso ha generado indignación en redes sociales, y en los comentarios del video, la ciudadanía pide mayor tolerancia a los conductores y más presencia de las autoridades en las vías para evitar este tipo de inconvenientes.