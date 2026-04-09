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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Nuevo hecho de intolerancia de un taxista en Medellín; intentó dañar una ambulancia

Nuevo hecho de intolerancia de un taxista en Medellín; intentó dañar una ambulancia

Al parecer, el altercado se dio porque no le permitieron hacer un giro prohibido en medio de una gran congestión vehicular que se vivió en la ciudad.

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