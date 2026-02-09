En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Super Bowl LX
Bad Bunny
Juan Pablo Guanipa
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ofrecen $10 millones de recompensa por información que esclarezca el triple homicidio en Marquetalia

Ofrecen $10 millones de recompensa por información que esclarezca el triple homicidio en Marquetalia

El crimen ocurrió al interior de una vivienda ubicada cerca del río Guarino. En el lugar fueron hallados tres cuerpos con múltiples impactos de arma de fuego.

Publicidad

Publicidad

Publicidad