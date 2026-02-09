Ofrecen $10 millones de recompensa por información que esclarezca el triple homicidio en Marquetalia

Las autoridades de Caldas ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita esclarecer el triple homicidio registrado en las últimas horas en la vereda Cúcuta, zona rural del municipio de Marquetalia, en el oriente del departamento.

El secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, informó que el crimen ocurrió al interior de una vivienda ubicada cerca del río Guarino. En el lugar fueron hallados tres cuerpos con múltiples impactos de arma de fuego.

De acuerdo con la información oficial, las víctimas eran hermanos. Las autoridades lograron establecer que se trata de Damián, Marco Tulio y Lorenzo López Osorio, con edades entre los 30 y 35 años.

Ante la gravedad de los hechos, el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, convocó a un consejo extraordinario de seguridad, con el objetivo de articular acciones y avanzar en la investigación.



Hasta el momento, las autoridades no tienen indicios claros sobre los responsables ni sobre el móvil que habría originado la masacre.

Los cuerpos permanecen en la morgue de Medicina Legal de Marquetalia y se espera que entre hoy y mañana en la mañana sean entregados a sus familiares para las exequias.

El crimen se registró en una zona de difícil acceso, ubicada a una hora y media del casco urbano del municipio.

En Caldas, este fin de semana que acaba de pasar, asesinaron a cinco personas. Además de los tres hermanos de Marquetalia, en Neira y Victoria también ocurrieron homicidios.