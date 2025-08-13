Ofrecen millonarias recompensas por miembros de disidencias y Clan del Golfo del Nordeste antioqueño

Durante un reciente consejo de seguridad en Amalfi, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció millonarias recompensas por cabecillas de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo que delinquen en el Nordeste del departamento.



Anuncios durante consejo de seguridad

Nuevos incentivos para seguir combatiendo grupos armados que operan en el Nordeste de Antioquia anunció la administración departamental tras un nuevo consejo de seguridad llevado a cabo en el municipio de Amalfi.

Durante el encuentro, en el que participaron también alcaldes de Vegachí, Yalí y Yolombó, uno de los principales anuncios entregados por parte del gobernador Andrés Julián Rendón estuvo relacionado con recompensas por información que permita la captura de cabecillas de estas estructuras criminales.

El mandatario destacó una recompensa de hasta 100 millones de pesos por alias ‘Guaricho’, integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc, así como hasta 50 millones de pesos para quienes conduzcan al paradero de alias ‘Joao’, cabecilla del Clan del Golfo con especial injerencia en Amalfi.

Con respecto a los homicidios, Rendón destacó una reducción durante este año del 53 % en estos hechos pasando de 52 casos en 2024 a 21 homicidios durante el mismo periodo de este año.