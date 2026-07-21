Operativo contra finanzas de oro ilegal en Antioquia articuló a autoridades de 4 países

Un operativo de la Policía de Colombia, con apoyo de autoridades de cuatro países, dio un golpe a una red criminal dedicada a la minería ilegal, la comercialización ilícita de oro y el lavado de activos en el municipio de El Bagre, Antioquia

En el marco de la operación internacional "Green Shield" de la Policía Nacional, con la participación de las policías de Brasil, Perú, Bolivia y Emiratos Árabes Unidos, se logró ejecutar cinco órdenes de allanamiento y registro en establecimientos de compraventa de oro.

De acuerdo con las autoridades, estos locales eran utilizados presuntamente para legalizar el mineral extraído de forma ilícita mediante actividades de aluvión sobre el río Nechí, una práctica que deteriora los ecosistemas de la región.

Durante los procedimientos, la fuerza pública incautó más de 153 gramos de oro, 6.501.000 pesos en efectivo, cuatro dispositivos de grabación digital, un arma traumática tipo revólver, dos teléfonos celulares y dos equipos de cómputo.



Al respecto, el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, explicó que el modus operandi consistía en ingresar el oro extraído ilegalmente al mercado formal a través de estos locales, ocultando su origen para darles apariencia de legalidad y facilitar el lavado de dinero.

Los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, mientras la Policía Nacional mantiene las acciones de control dentro de esta estrategia transnacional para debilitar las finanzas de las estructuras criminales que se lucran de la explotación ilícita de los recursos naturales.