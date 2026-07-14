Revelan grave avance de la minería ilegal en Santurbán: hallan bocamina en pleno páramo

Un informe periodístico publicado por Vanguardia encendió las alarmas sobre el deterioro ambiental que enfrenta el páramo de Santurbán al revelar la expansión de la minería ilegal en una de las principales fábricas de agua del nororiente colombiano, situación que ha generado una fuerte reacción de autoridades y sectores ambientalistas.

La investigación documenta, con fotografías y recorridos en terreno, la existencia de una bocamina de extracción ilegal de oro ubicada a más de 3.000 metros de altura, en plena zona de frailejones dentro del ecosistema de páramo. Además, en un área cercana de aproximadamente 300 hectáreas, el periódico identificó al menos 200 bocaminas dedicadas a la explotación aurífera.

De acuerdo con el informe, la magnitud del daño ambiental pone en riesgo el abastecimiento de agua para millones de habitantes de Santander, especialmente para los municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Incluso, la Defensoría del Pueblo ha advertido previamente que parte de estas explotaciones ilegales podrían estar bajo el control del Clan del Golfo.

Las revelaciones desataron una ola de reacciones en diferentes sectores del país. El ministro de Ambiente designado, Fabio Arjona, calificó como "indignantes" las imágenes conocidas y responsabilizó al Gobierno saliente por los retrasos en la delimitación del páramo.



"Las imágenes de Santurbán son indignantes y confirman lo que hemos dicho: los páramos y las áreas protegidas no se tocan. Cuatro años y la delimitación sin resolverse, hasta llegar al extremo de un desacato contra la ministra de Ambiente. Mientras el proceso quedó atrapado en la 'hidrología política', la minería ilegal avanzó y destruyó el páramo", expresó Arjona a través de sus redes sociales.

Las imágenes de Santurbán son indignantes y confirman lo que hemos dicho: los páramos y las áreas protegidas no se tocan.



Cuatro años y la delimitación sin resolverse, hasta llegar al extremo de un desacato contra la ministra de Ambiente. Mientras el proceso quedó atrapado en la… https://t.co/nCBEXXRUBy — Fabio Arjona (@fabio_arjona) July 12, 2026

El funcionario también cuestionó la ejecución de los recursos destinados al sector ambiental.

Publicidad

"Este Gobierno dice que duplicó los recursos para el sector ambiente. Sigo preguntando: ¿dónde están? ¿En qué se gastaron? Porque los discursos no protegen los páramos y los recursos sin resultados tampoco. Santurbán es la evidencia", agregó.

En Santander, una de las primeras voces en pronunciarse fue la del gobernador Juvenal Díaz, quien aseguró que desde hace tiempo ha solicitado una intervención más contundente contra la minería ilegal.

"Nosotros lo hemos venido diciendo. Hace mucho rato pedimos la intervención de la brigada contra la minería ilegal y operaciones militares. Mientras se ha perseguido a quienes desarrollan minería donde está permitida, no se ha actuado con contundencia contra los ilegales. Esto es un campanazo de alerta", manifestó el mandatario departamental.

Publicidad

La situación vuelve a poner sobre la mesa el prolongado retraso en la delimitación definitiva del páramo de Santurbán. Han transcurrido nueve años desde que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-361 de 2017, ordenó al Ministerio de Ambiente adelantar un nuevo proceso de delimitación concertado con las comunidades.

Sin embargo, ese proceso continúa sin concluir y mantiene enfrentados a organizaciones ambientalistas, mineros y campesinos de la región. Incluso, el Tribunal Administrativo de Santander ha cuestionado la lentitud del Ministerio de Ambiente en el cumplimiento de las órdenes judiciales relacionadas con la protección de este ecosistema estratégico.

Las imágenes reveladas por Vanguardia abrieron el debate sobre la efectividad de las acciones estatales para frenar la minería ilegal y proteger uno de los páramos más importantes del país, del que depende el suministro de agua para gran parte del departamento de Santander.

