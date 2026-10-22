Ordenan evacuación a otras 20 familias de sus viviendas tras emergencias por quebrada La Iguaná 

El Gobierno de Medellín definió que otras 20 familias deben evacuar sus viviendas por riesgos y continuidad de las lluvias, luego de la emergencia invernal por la quebrada La Iguaná. Líderes sociales de la zona aseguran que cerca de 250 familias damnificadas continúan solicitando ayudas humanitarias.

A varias semanas de las emergencias causadas por las intensas lluvias y el desbordamiento de la quebrada La Iguaná, la comunidad y las autoridades avanzan en la atención de las familias damnificadas. De acuerdo con las evaluaciones técnicas más recientes del DAGRD, un total de 17 inmuebles entre viviendas, un local comercial y parqueaderos ubicados sobre la ribera de los puentes de las carreras 63 y 65, recibieron orden de evacuación definitiva, mientras se gestiona la asignación de subsidios de arrendamiento temporal para las personas afectadas.

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En el sector se mantiene el acompañamiento humanitario para cerca de 250 familias damnificadas gracias a la articulación entre las juntas de acción comunal, parroquias y donaciones particulares.

“La gente suplió sus primeras necesidades con el tema de los mercados que ha recibido. Nosotros incluso entregamos en enlace con un con un señor, pues un voluntario, 100 mercados de El padre por parte de la parroquia entregó otros 150. Entonces casi siempre se trata de darle a los, digamos, a las 250 familias, perdón, por lo mismo, como país supliéndoles esas necesidades a ellos”, dijo Michelle López, presidenta de la JAC.



Aunque las entregas han permitido suplir necesidades básicas de alimentación y enseres de descanso evitando que las personas duerman en el suelo, los líderes comunitarios señalaron que persiste el déficit de electrodomésticos como neveras y estufas, así como la falta de kits escolares completos para el retorno a clases de los niños del sector.

“Nos han llegado aproximadamente alrededor de 40 cuadernos, nos llegaron seis paquetes de colores, eh nos llegaron lápices y eso se ha estado repartiendo. Lo que hacemos es que lo primero que nos llega, entonces, cogemos más o menos cuatro o cinco cuadernos para cada niño, con sus dos lápices, sus dos lapiceros, su caja de colores y se le entrega”, agregó.

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Frente al riesgo constante por las precipitaciones en la zona alta de la cuenca, los habitantes monitorean de cerca los mapas de alertas tempranas del sistema SIATA en comunicación directa con el DAGRD.

Sin embargo, la mayor preocupación entre los vecinos radica en los taponamientos por lodo en alcantarillas y desagües, por lo que han reiterado la solicitud urgente a las secretarías de Medio Ambiente y a EPM para realizar la limpieza con maquinaria tipo vactor y concretar el dragado del cauce antes de que nuevos aguaceros generen represamientos en los cuatro puentes del sector.

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Entre tanto, la comunidad aguarda la entrega de un informe detallado al despacho del alcalde para acelerar las intervenciones de dragado y mantenimiento estructural en la quebrada, buscando mitigar el impacto de las crecientes que continúan amenazando a los barrios asentados a lo largo de este corredor del occidente de Medellín.