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Pacientes, los más afectados por crisis del Fomag: 46 hospitales de Antioquia restringirán servicios

Directivos de hospitales del Suroeste, Valle de Aburrá, Oriente y Norte de Antioquia sostuvieron que mantendrán la medida hasta que se instale un espacio de concertación.

Fomag Blu.jpg
Atención hospital Fomag Antioquia.
Foto: Blu Radio.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

Los pacientes son los más afectados por cese de servicios en 46 hospitales públicos de Antioquia para docentes del magisterio y sus beneficiarios, debido a millonarias deudas. Denuncian largas demoras en la atención, órdenes de especialistas sin resolver y medicamentos pendientes de entrega. Esto nos contaron algunos pacientes en la sede de Medellín del Fomag.

Hay preocupación en Antioquia por la falta de contratos y pagos por parte del Fomag a los hospitales públicos, pues son 97.000 docentes del magisterio y sus beneficiarios los más afectados por esta situación.

En las últimas horas, la Asociación de Hospitales Públicos del departamento, AESA, anunció que 46 de sus instituciones afiliadas, desde el próximo 1 de agosto, solamente atenderán urgencias. Es decir, si tienen citas programadas o procedimientos ambulatorios, no podrán recibir atención.

“Estoy acá desde las 8:30 de la mañana. Vengo a que me repitan una orden. Cuando ya les dan ganas de responder, le contestan a uno: ‘No, es que ya esa entidad no tiene convenio con Fomag’”, manifestó uno de los afectados.

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“Nos tienen viajando desde hace ocho días. Ella se asfixia. Mire, yo estoy operada de la columna y nos tocó esperar. Y la niña dice: ‘Aquí no la podemos atender’”, narraron otras dos pacientes.

“Es imposible, pues, no contestan ni dan respuesta de nada. Me tuve que resignar a venir, pero mira, esto es duro, esto es muy duro acá”, aseguró otra docente consultada.

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Directivos de hospitales del Suroeste, Valle de Aburrá, Oriente y Norte de Antioquia sostuvieron que mantendrán la medida hasta que se instale un espacio de concertación para abordar los pagos, teniendo en cuenta que hay deudas pendientes con los 129 centros asistenciales públicos del departamento.

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