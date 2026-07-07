Parque Norte de Medellín abre sus puertas para ver a la Selección Colombia

Aunque a miles de kilómetros de distancia, en Medellín la pasión por la Selección Colombia se nota en cada esquina y en cada persona que hoy podrá ir hasta el Parque Norte en donde la Alcaldía la dispuso de una nueva pantalla gigante para ver el partido de la 'tricolor' contra Suiza.

El lugar para ver los octavos de final de la Copa del Mundo será en la zona picnic y, además, de poder disfrutar del partido de manera gratuita también las personas podrán pagar 15.000 pesos para montarse en 10 atracciones del parque de diversiones.

Mientras se espera la masiva presencia de hinchas en el Parque Norte, las otras pantallas gigantes seguirán dispuestas en 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad, incluyendo, el fanzone en el Coliseo Iván de Bedout en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

La subdirectora de Fomento del Inder, Juliana Vélez, invitó a la comunidad a asistir a las pantallas gigantes que estarán habilitadas desde el mediodía y que contarán con el acompañamiento de la Fuerza Pública y algunos funcionarios del Distrito.



"No se pueden perder la oportunidad de vérselo en familia, nuestras pantallas gigantes que tendremos en todas las comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín. Es una oportunidad para que todos nos reunamos. No tendremos boletas, es gratis", indicó la funcionaria.

Hay que recordar que como parte de la programación especial, el ingreso a la fanzone será completamente gratuito, estará habilitado desde un par de horas antes del inicio del compromiso y se aclaró que no será necesario presentar boleta, ya que el acceso será por orden de llegada hasta completar el aforo disponible.

Pantallas gigantes por el Mundial en Medellín

Las demás pantallas estarán habilitadas, por ejemplo, en Estación Metrocable de Santo Domingo, Cancha La Frontera, Cancha Parque Gaitán, Parque del Calvario, Parque Juanes de La Paz, Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, Cancha Alejandro Echavarría, Parque Boston, Parque La Floresta, Cancha Antonio Nariño, Estación Metro El Poblado, Cancha Campo Amor y Cancha Belén Rincón.