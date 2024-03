Patrullero de Policía se salvó de morir por su casco al ser atacado a tiros en Yarumal

Incrustado en el casco quedó el proyectil de arma de fuego con el que un presunto integrante del Clan del Golfo intentó hacerle daño al patrullero Hugo Olivo de la estación de Policía de Yarumal.

Cuenta el patrullero que se encontraba realizando un patrullaje en el sector de Santa Matilde y que al ver a un hombre con actitud sospechosa decidió requerirlo para una requisa, pero este desenfundó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones haciéndolo caer de la moto.

"Me evacúan hacia el Hospital San Juan de Dios. Soy valorado por el personal médico en turno, donde me manifiestan que la ojiva quedó alojada en el casco que portaba en ese momento de la motocicleta, que solamente me ocasionó dolor por el impacto y hinchazón en la cabeza", señaló el uniformado.

El presunto delincuente escapó del lugar de los hechos y es buscado por las autoridades competentes.