Perro se lanzó de terraza por miedo a la pólvora; otras mascotas fueron maltratadas en Antioquia

Un aumento de animales envenenados en Santa Elena, un perro que desesperado por la pólvora se lanzó de un sexto piso en Marinilla y maltratos de un hombre a su perro en la terraza de su vivienda en Belén Rincón, son los nuevos casos de maltrato animal por los que hoy en Antioquia piden a las autoridades mayor rigurosidad para combatir el maltrato animal.

Recientemente, las redes sociales se han llenado de videos en los que se evidencian casos de maltrato animal, ocurridos en diferentes municipios del departamento de Antioquia.

Quizá uno de los más rechazados por los cibernautas ha sido el video en el que se ve a un hombre agredir a su perro, de raza husky, en una terraza del barrio Belén Rincón y en el que se escucha el lamento fuerte del animal.

Pero a este video le siguen más publicaciones, una de las más preocupantes, la hecha por habitantes del corregimiento de Santa Elena, donde en el transcurso de unos 3 o 4 meses, cerca de 50 perros han resultado muertos u hospitalizados por envenenamiento.

Publicidad

Luisa Fernanda Borja, una mujer que se dedica a auxiliar animales callejeros en Santa Elena, contó a Blu Radio que solo en su albergue 6 perros fueron envenenados por un particular.

La rescatista explica que necesariamente no ha sido el mismo modus operandi, pero que en poco tiempo la cifra de animales envenenados ha aumentado al punto que mantiene a los habitantes que tienen mascotas, con temor extremo.

“Están envenenando y sin razón alguna, o sea, simplemente están dejando los venenos por ahí, entonces los animalitos tanto callejeros como con dueños terminan siendo envenenados. Estamos hablando más o menos de unos 40 a 35 mil pesos entre tres o cuatro meses”, afirmó

Publicidad

Para Luisa, lo más preocupante de la situación es que, al no tener la certeza de quién o dónde ponen el veneno, ni pruebas en contra de una persona en particular, no ha podido poner las denuncias respectivas y, por ende, no hay alguien que pague por el maltrato que están sufriendo los perros en el corregimiento.

A esto se suma el caso que se hizo viral en redes sociales, en el que un perro raza husky que, en medio del desespero que le generó la pólvora, se lanzó desde el sexto piso de un edificio en Marinilla, en el Oriente del departamento.

“Vea, esto es lo que se ocasiona con la pólvora, el animalito se tiró de un texto piso de un sexto piso, qué hacemos” gritó un ciudadano.

Muchos propietarios de mascotas comenzaron, a través de las mismas redes, a pedir a gritos acciones más rigurosas por parte de las autoridades para que, quienes causan este tipo de daño, con o sin intención, a los animales, sean procesados según la ley de protección animal.

Publicidad

Le puede interesar: