Personería de Medellín pidió garantizar medidas de seguridad a concejales amenazados

La preocupación por la seguridad de varios integrantes del Concejo de Medellín sigue creciendo. A casi dos meses y medio de que se conocieran las primeras denuncias sobre amenazas contra algunos corporados, la Personería Distrital se sumó a las voces que exigen una respuesta inmediata de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al advertir que los concejales continúan sin contar con medidas efectivas de seguridad.

Los concejales Andrés Tobón, Andrés Felipe Rodríguez, Claudia Carrasquilla y Alejandro De Bedout han denunciado intimidaciones que, según han manifestado, estarían relacionadas con el ejercicio de sus funciones públicas y su labor de control político.

En un pronunciamiento oficial, la Personería advirtió que la ausencia de respuestas concretas por parte de la UNP representa un riesgo no solo para la vida e integridad de los concejales, sino también para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

El organismo del Ministerio Público recordó que la Procuraduría General de la Nación ya había solicitado formalmente activar de manera urgente las rutas individuales de protección para cada uno de los cabildantes afectados. Sin embargo, pese a ese requerimiento preventivo, Juan Pablo Galvis, personero delegado, aseguró que los concejales aún esperan decisiones que permitan reducir los riesgos advertidos.



"Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten las medidas de protección necesarias y garanticen la vida, la integridad y el ejercicio pleno de las funciones de los corporados. La personería distrital de Medellín continuará haciendo seguimiento a este caso", indicó el funcionario.

Desde la entidad pidieron al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección que adelanten de manera inmediata las evaluaciones de riesgo y adopten los esquemas de seguridad que correspondan. Asimismo, solicitó a la Policía Nacional fortalecer las medidas de protección en las instalaciones del Concejo de Medellín.