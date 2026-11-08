Petro generó controversia en Medellín al hablar de besos en medio del escándalo de Deicy Jiménez

En medio de la polémica por las denuncias de Deicy Jiménez sobre sus encuentros con el expresidente Gustavo Petro y los presuntos beneficios contractuales que habría recibido, el exmandatario hizo unas declaraciones que generaron controversia durante una reunión en Medellín.

En un evento privado denominado ‘Primer Gran Encuentro Somos Resistencia’, realizado en el Club Unión y con presencia de políticos del Pacto Histórico, Petro habló durante cerca de 40 minutos y afirmó que, dependiendo de quién lo dé y en qué momento, un beso puede ser mucho más valioso que una joya.

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Además, dijo que los colombianos deberían besarse mutuamente y mucho, porque de lo contrario solo llega la tristeza al corazón.

No voy a hablar del asunto porque no vine a hablar de intimidades, que son la parte más fundamental de la libertad humana, y cada persona, sin violar los derechos de los demás, debe vivirla como se le dé la gana indicó

Las declaraciones se conocen en medio de la divulgación de un video de Jiménez y de nuevos chats que han salido a la luz pública, como el publicado por Noticias Caracol, en el que Petro habría solicitado a Angie Rodríguez, entonces directora del Dapre, mantener a la mujer en un contrato del Ministerio del Interior.



El expresidente ha negado haber utilizado contratos o recursos públicos para obtener favores personales.