Piden al Gobierno electo que vías que pasarán al Invías las tome la Gobernación de Antioquia

Hay incertidumbre en el Oriente de Antioquia tras el final de las operaciones de la concesión Devimed a cargo de varias vías en la subregión que pasarían a manos del Invias. La administración departamental pidió al nuevo Gobierno nacional ceder al departamento todos los corredores a cargo de la entidad.

Más que el final de un contrato, lo que está a punto de ocurrir en varias vías del Oriente antioqueño es un relevo que tiene en alerta a toda la subregión.

El próximo 31 de julio finaliza la operación de Devimed, la concesión que durante más de dos décadas administró algunos de los corredores más importantes, entre ellos amplios tramos de la autopista Medellín - Bogotá, y en su lugar llegará el Invías, una entidad cuya capacidad para asumir este reto ha generado dudas entre transportadores, empresarios y autoridades.

La principal inquietud radica en los antecedentes de esa entidad del Gobierno nacional a cargo de otros tramos del mismo corredor, especialmente el de Santuario - Caño Alegre, donde transportadores y usuarios han denunciado reiteradamente dificultades en el mantenimiento, atención de emergencias y ejecución de intervenciones.



En medio de este panorama, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiteró la petición al nuevo Gobierno nacional, encabezado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, para que entregue al departamento la administración de las vías que están bajo su tutela.

“Entidad que se ha comprometido también con una transición ágil para el pago electrónico de los peajes debe actuar con prontitud. Además al nuevo gobierno le hemos pedido que nos ceda los tramos viales a cargo del Invías en Antioquia para ser nosotros los que tengamos ocasión de responderle a nuestros paisanos”, aseguró.

La preocupación también sigue latente por el futuro de los recursos que deja en excedentes Devimed producto del cobro de peajes.

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Tras más de 20 años de operación, la concesión culmina su contrato generando recursos por 121 mil millones de pesos que, según lo previsto, deberían destinarse a nuevos desarrollos viales en la región.

Sin embargo, los proyectos permanecen en vilo por decisiones de la Agencia Nacional de Infraestructura para dar luz verde a las obras, especialmente unas ya acordadas por autoridades regionales y con importantes avances en etapas legales y de planeación.

Entre ellas se encuentra la construcción de un viaducto en Marinilla que servirá como conexión hacia la zona de embalses, el intercambiador Somer en Rionegro, el retorno en San Vicente Ferrer para facilitar un nuevo acceso, y al menos tres pasos peatonales y retornos sobre la autopista Medellín - Bogotá.