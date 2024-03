Población sorda en Medellín protestó por deficiencias en la calidad educativa

Fueron decenas de personas sordas los que llegaron con pitos y pancartas a la Alpujarra para protestar en frente de las entidades gubernamentales. El argumento de los manifestantes tenía que ver con las múltiples deficiencias de la educación que reciben las personas con esta condición.

Mauricio Celis, uno de los líderes de la población sorda, expresó que el enfoque educativo no es acorde a las exigencias de la vida laboral para estas personas y que por eso hay muchos profesionales desempleados.

"Quieren trabajar como profesionales sin embargo no están las garantías para que eso se pueda dar gracias a que el sistema educativo del enfoque que se nos está dando no está siendo pertinente para las necesidades de esa población. Tenemos sordos profesionales que no son vinculados", indicó a Blu Radio una intérprete del lenaguaje de señas frente a lo manifestado por Celis.

De esta manera, lo que quiere la población es que se replantee la oferta educativa y se les brinde algo acorde a las necesidades reales.

Precisamente desde la Secretaría de Educación del distrito, el subsecretario, Jorge Rios, afirmó que atendieron los reclamos de estas personas y acordaron una reunión con ellos la próxima semana.

"La próxima semana estaremos escuchando toda la línea y la perspectiva que ellos quieren para la educación", destacó el funcionario.

Finalmente, señala que en el primer acercamiento con la población les indicaron cuáles eran las instituciones educativas con mayor cantidad de población sorda para empezar a intervenir en ellas.