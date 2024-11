Polémica en El Retiro, Antioquia: concejales votaron 'no' a proyectos contra acoso sexual

Estos proyectos liderados por el concejal de El Retiro Simón Moreno, abordaban problemáticas entorno al turismo sexual, la trata de personas, la prostitución y el acoso sexual en espacios públicos a mujeres y menores de edad. A pesar de que según el concejal, en los datos del Observatorio Departamental en Salud Pública, el municipio en temáticas de violencias contra la mujeres supera la media departamental, estos proyectos no fueron aprobados por la mayoría de concejales de El Retiro.

Blu Radio habló con el concejal Simón Moreno, quien mencionó que el que se haya votado no a estos proyectos generaría un impacto negativo hacia las niños y mujeres de la localidad, pues presuntamente, no hay una caracterización o una línea de atención eficaz para las víctimas de estos delitos en el municipio.

"He tenido conversaciones con muchas mujeres que me han escrito sus historias de acoso callejero en el municipio y pues no encuentran una línea de atención eficaz donde puedan denunciar y no hay un acompañamiento a las víctimas, no hay una caracterización, no tenemos georreferenciados los puntos en donde más acoso sexual hay en el espacio público y eso pues pone en riesgo no solo la vida, sino la dignidad", indicó el concejal.

Según el concejal, además, el municipio ha venido creciendo en el tema de turismo, razón por la cual ha habido un incremento, según el funcionario, exponencial de Airbnb en la localidad, situación que también ha agudizado la problemática de turismo sexual con menores de edad que denuncia el concejal. Adicionalmente, el concejal mencionó que ya han habido casos de abuso a menores de edad en el municipio, pues según el funcionario, entre los casos más recientes durante este año, se encuentra la violación a una menor de 12 años.

Publicidad

Blu Radio consultó además con la concejal de El Retiro Lina María Orozco, quien mencionó que una de las razones por las cuales se votó 'no' sería que este tipo de proyectos ya están consolidados en el plan de desarrollo municipal.

"Nosotros tenemos una Administración Municipal que en su plan de desarrollo tiene unas actividades muy concretas con políticas públicas como la equidad de género. Nosotros como concejales no podemos estar haciendo proyectos de acuerdo como una lista de mercado al bulto, por así decirlo, sin haber primero socializado con la Administración Municipal los temas para saber si ya están incluidos en el plan de desarrollo", expresó la concejal.

Publicidad

Además de la concejal, Carlos Andrés Castaño, presidente del Concejo del municipio de El Retiro, le mencionó a Blu Radio otra de las razones por las cuales se votó negativo a estos dos proyectos.

"Lo básico de un proyecto de acuerdo es que esté respaldado por cifras concretas y un análisis profundo de la realidad del territorio. En este caso, por tratarse de acuerdos copiados, presentados en la ciudad de Bogotá, no se presentaron datos que justifiquen la necesidad de los acuerdos, ni un diagnóstico que evidencie el impacto esperado. Y aquí hay que ser muy claros, el retiro no es Bogotá, las necesidades y recursos de nuestro municipio son totalmente diferentes", explicó el presidente.

Por otro lado, Dora Saldarriaga, exconcejal de Medellín y parte del Movimiento Político de Mujeres 'Electas', rechazó que se haya votado 'no' a estos proyectos entorno a las violencias contra las mujeres y los menores de edad.

"Rechazo completamente la actitud de varios concejales y concejalas del municipio de El Retiro. Creo que tenemos la responsabilidad social, todas las personas, e independiente de las instituciones donde estamos y máxime, que es un cuerpo democrático, que voten 'no' proyectos para erradicar el acoso sexual en el municipio y temas como el turismo sexual, la trata de personas y haciendo énfasis en la niñez y que estos concejales y concejalas digan 'no' es un mensaje muy nefasto para la sociedad", manifestó la exconcejal.

Publicidad

Por el momento, ambos proyectos no podrán desarrollarse debido a que democráticamente debe de haber sido aprobado en su mayoría por los integrantes del Concejo Municipal. Actualmente, los concejales que votaron 'sí' indican que este tipo de proyectos son necesarios para el bienestar y los derechos de las mujeres y niños en la localidad, sin embargo, quienes votaron 'no' indican que si se ha venido trabajando por estas poblaciones con proyectos que ya están consolidados en el plan de desarrollo municipal.