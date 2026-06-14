Polémica por fotos de Aida Cortés en templo de Guarne: Diócesis lo califica como “profanación moral”

La cantante, empresaria y excreadora de contenido para adultos colombiana Aida Cortés quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que se viralizaran fotografías en las que aparece posando con vestuario revelador en el interior de la parroquia Santa Ana, en Guarne, Antioquia.

Las imágenes, difundidas inicialmente en redes sociales y que posteriormente habrían sido eliminadas de los perfiles donde fueron publicadas, muestran a la artista frente al altar y a varias imágenes religiosas del templo católico. La publicación provocó reacciones inmediatas entre usuarios de internet y miembros de la comunidad católica.



Ante la controversia, la Diócesis de Sonsón-Rionegro emitió un comunicado oficial en el que expresó su “indignación y profundo dolor” por la realización y difusión de las fotografías. La institución religiosa sostuvo que los templos católicos son espacios consagrados exclusivamente al culto, la oración y la celebración de los sacramentos.

En el documento, la diócesis rechazó que el templo hubiera sido utilizado para la producción de contenidos que, según su criterio, vulneran su carácter sagrado y afirmó que lo ocurrido constituye una “profanación moral” y una ofensa contra la fe de miles de creyentes, así como contra la comunidad parroquial de Santa Ana de Guarne.

La controversia ha llamado aún más la atención debido a la trayectoria reciente de Cortés. La artista alcanzó notoriedad nacional como una de las modelos webcam y creadoras de contenido en OnlyFans más exitosas de Colombia. Sin embargo, en los últimos años había enfocado su imagen pública en su faceta como cantante y empresaria, marcando distancia de la industria del contenido para adultos.



Precisamente por ello, la difusión de las fotografías generó sorpresa entre algunos de sus seguidores, quienes consideraban que esta se había alejado de este tipo de contenido. Hasta el momento, Cortés no se ha pronunciado públicamente sobre el comunicado emitido por la Iglesia ni sobre las críticas surgidas tras la publicación de las imágenes.

En su pronunciamiento, la Diócesis de Sonsón-Rionegro invitó a las personas involucradas a reflexionar sobre lo sucedido, reconocer el daño causado a los sentimientos religiosos de numerosos fieles y ofrecer disculpas públicas a la comunidad católica.