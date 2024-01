Por asesinato de presunto ladrón en Tarazá, alcalde desmiente que haya 'limpieza social'

En las últimas horas, el cuerpo de un joven, con heridas provocadas por arma de fuego, fue encontrado en zona rural de la vía que lleva al corregimiento La Caucana, del municipio de Tarazá, a unos 20 minutos del casco urbano.

Lo particular del hallazgo y que terminó por encender los rumores es que el cuerpo tenía colgado un letrero en su pecho con el mensaje “por roba motos”. Ante esto, algunos ciudadanos y pobladores empezaron a hablar de una posible limpieza social en el municipio del Bajo Cauca antioqueño, versión que para Yomer Fabian Álvarez Correa, su alcalde, no es cierta.

"De ninguna manera creería yo que es un tema de limpieza. Es un caso aislado que en el Bajo Cauca se han presentado en algunas ocasiones, pero hablar de limpieza sería como crear hoy una incertidumbre, que no es lo que está sucediendo", puntualizó Álvarez.

En cuanto a la víctima, el mandatario explicó que es poca la información que han podido recaudar las autoridades en la zona y que "nadie se ha acercado a la morgue a reclamar el cadáver, no tiene documentos, dicen que es una persona de el país vecino de Venezuela, información que hasta hoy yo no he podido constatar".

Este es el primer homicidio registrado este año en Tarazá, por lo que las autoridades preparan un consejo de seguridad extraordinario, además esperan que alguien se acerque a reclamar el cuerpo y poder identificarlo plenamente y adelantar así la investigación que lleve a esclarecer los móviles y dar con el paradero de los responsables.

