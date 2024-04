Por conflicto de intereses declaran pérdida de investidura de dos concejalas de Itagüí, Antioquia

Alcanzando sus 100 primeros días tras haberse posesionado como concejalas del municipio de Itagüí, Gloria Cecilia Herrera y Luisa María Zapata fueron notificadas de una reciente decisión de la Sala Plena del Tribunal Administrativo que les declaró la pérdida de su investidura por un conflicto de intereses.

La demanda interpuesta por Walter Esneider Betancur indicó que ambas corporadas elegidas por el movimiento significativo de ciudadanos, Itagüí Somos Todos, infringieron la ley 1437 de 2011 en medio de la elección del Secretario General del Concejo de esa localidad del sur del Valle de Aburrá.

Ni Herrera ni Zapata expusieron claramente el conflicto de intereses que les llevaba a tomar la decisión de elegir para ese cargo a Gustavo Adolfo Betancur, quien había sido candidato a esa corporación por el mismo grupo significativo que las ahora sancionadas.

Aunque las afectadas con la decisión argumentaron que no hubo en su momento ninguna recusación para impedirles votar por esta situación, que no conocían de ninguna inhabilidad al respecto y que recibieron un concepto favorable de dos abogados ante las dudas que les generaba el acto, el Tribunal determinó que el desconocimiento de la norma no las exime de su cumplimiento y dadas las circunstancias en las que ocurrió la elección sí debió hacerse manifestó el impedimento.

Una vez firmada la sentencia esta sería allegada tanto al CNE, al registrador nacional municipal, al alcalde Diego Torres y al presidente del Concejo de ese municipio.