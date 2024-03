Por falta de pagos a personal se han cancelado hasta 30 cirugías en el Hospital General de Medellín

Aunque personal vinculado del Hospital General de Medellín asegura que de a poco han venido cumpliendo con las obligaciones salariales que desde hace varios meses venían con retrasos, para quienes no parece mejorar el panorama es para cerca de 800 empleados tercerizados a través de cooperativas a los cuales les adeudan por lo menos dos meses y medio de sueldo.

Precisamente en ese grupo se encuentran profesionales de la central de esterilización de elementos quirúrgicos que por falta de pago no han podido retomar sus servicios y esto ha llevado a la cancelación de por lo menos 30 cirugías de diferentes tipos en los últimos dos días. Así lo denunció Eduin Palacio, presidente del sindicato mayoritario de este centro de atención.

"Los trabajadores no tienen con qué ir a trabajar, no es que no quieran, la voluntad existe el trabajador siempre va a tener la voluntad de ir a prestar el servicio; ¿qué ocurre? que no tienen con qué, no hay recursos ya no les quieren prestar sus familiares. Ya no les quiere prestar absolutamente", indicó el dirigente sindical.

Palacio aseguró que los únicos afectados no son los pacientes que estaban a la espera de estos procedimientos desde hace mucho tiempo, sino la propia institución por los recursos vía prestación de servicios que se dejan de percibir.

Por esto dijo que personal vinculado capacitado para asumir estas funciones podrían hacerse cargo de estas responsabilidades de manera provisional en los próximos días.

Pero a la par de esta problemática financiera hay nuevas inconformidades con el polémico jardín vertical sobre la fachada del hospital que costó más de 1.800 millones de pesos y que ahora hay críticas con su despilfarro de agua.

Será que algún nuevo órgano de control se puede apersonar de esta situación.

Que continúe el despilfarro de Córdoba Pérez y que siga como si nada descansando en la finquita en sopetran cagado de la risa. pic.twitter.com/BC2WD4Gjgb — Denuncia En Salud (@denuncia_en) March 13, 2024

Desde el Sindicato del Hospital expresaron su preocupación por los gastos derivados de esa situación e invitaron a las directivas a verificar si lo ocurrido responde a un olvido en el cierre de alguna llave o por el contrario hay fallas constructivas en el polémico jardín que sigue finalizándose.