Por robarle, habrían asesinado a un conductor de plataformas en Medellín: su familia pide justicia

Johana Cárdenas, llamó a su esposo, Jhon Jairo Gómez, justo cuando él aceptaba un servicio en una aplicación de transporte para recoger a una mujer en el centro comercial Parque Fabricato. Cuando colgaron el hombre de 53 años llamó a su hija, de 16 años, para verificar si había almorzado y cómo estaba.

Esos dos fueron los últimos contactos que la familia del conductor tuvo con él. Cuando se pasó el tiempo habitual de llegada de Jhon Jairo a casa, Johana intentó contactarlo pero no hubo respuesta, su celular estaba apagado y no tenía idea de dónde podría estar.

"Me entró la angustia porque no dejábamos de hablar tantas horas. Le pedí ayuda a mi mamá, a uno de mis hermanos, ellos inmediatamente también se confundieron porque Jhon Jairo era una persona muy responsable, él no tomaba licor", contó Johana a Blu Radio.

Con ayuda de su familia, Johana publicó la desaparición de su esposo y de su carro en diferentes redes sociales. Horas más tarde, desde un grupo de conductores de plataformas se comunicaron con ellos porque habían encontrado a Jhon Jairo Muerto en la vereda El Llano, en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín.

Publicidad

Los familiares de Johana acudieron de inmediato hasta Medicina Legal y se llevaron la terrible sorpresa que hoy los enluta: a John Jairo le habían disparado.

"Le metieron un tiro, se le llevaron la plata y el celular; solo por robarle me dejaron sin esposo, sin papá, sin hermano, sin ese hombre con el que compartí 18 años de mi vida", dijo entre lágrimas la mujer a Blu Radio.

Según las autoridades, al parecer Jhon Jairo cuando se dio cuenta de que estaba en peligro quiso bajarse del vehículo, pero sus atacantes le dispararon, lo despojaron de su celular y de la plata que llevaba consigo y huyeron del lugar.

Publicidad

Johana no se explica por qué mataron a su esposo, un hombre querido por todos sus vecinos, y por eso pide a las autoridades que este no sea un caso más de conductores de plataformas asesinados mientras trabajan para llevar el sustento a sus hogares.

Le puede interesar: