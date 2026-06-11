Por vencimiento de términos quedarían libres presuntos responsables del asesinato Sara Millerey

Presuntos responsables del asesinato de Sara Millerey podrían quedar en libertad por vencimiento de términos. La Alcaldía de Bello pidió celeridad y mayor rigor en el proceso que cumplió más de un año sin solución.

Han pasado más de 12 meses desde que Sara Millerey, una mujer trans de 32 años, fue brutalmente atacada y torturada en el municipio de Bello y ahora tres meses de trabas y demoras los presuntos responsables del cruel transfeminicidiopodrían quedar en libertad por vencimiento de términos.

La información que se ha conocido recientemente es que Juan David Echavarría y Juan Camilo Muñoz, los dos capturados por este atroz crimen, podrían ser dejados en libertad, ya que las audiencias se han suspendido en reiteradas ocasiones e, incluso, la última no se hizo y aún no tiene fecha de reprogramación.

La alerta no solo ha generado la indignación de la sociedad, sino también un rápido pronunciamiento de la alcaldesa de Bello, Lorena González, quien lamentó la situación y pidió una respuesta rápida de las autoridades competentes.



“Asimismo, hacemos un llamado urgente ante el ente acusador para que no eluda la tipificación adecuada del delito. Los hechos de público conocimiento por su extrema crueldad configuran un transfeminicidio y no pueden ser tratados simplemente como un homicidio agravado”, aseguró la alcaldesa de Bello.

A través de un comunicado, la Administración Municipal destacó que, “esta situación evidenciaría que el avance de la investigación no ha sido el requerido, por lo que exige celeridad y rigor en el proceso. La Alcaldía de Bello estará vigilante a cada actuación procesal y seguirá exigiendo justicia”.

Por ahora el pedido de las autoridades, sociedad y familia de Sara Millerey es que los hombres capturados no queden en libertad, pues esta situación es una forma de revictimizar a los afectados directamente por el cruel asesinato de la mujer trans.