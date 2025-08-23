Fiscalía acusó a dos implicados en el crimen de Sara Millerey González en Bello, Antioquia

La Fiscalía General de la Nación radicó acusación formal contra Juan Camilo Muñoz Gaviria, conocido con el alias de “Teta” o “Teté”, y Juan David Echavarría Zapata, alias “Chuky”, como presuntos responsables de los crueles actos de tortura que derivaron en la muerte de la mujer trans Sara Millerey González, en hechos ocurridos el 4 de abril en el municipio de Bello.

Según la investigación, los dos hombres habrían retenido a la víctima, junto con otros tres implicados, y la llevaron hasta una vivienda donde la golpearon con un palo y una varilla, causándole fracturas en brazos y piernas y heridas graves en el abdomen, tórax y pulmones.

Sara Millerey González, mujer trans asesinada en Bello Foto: redes sociales

Posteriormente, la arrojaron a la quebrada La García, donde familiares y bomberos lograron rescatarla horas después y la trasladaron a un centro asistencial en Medellín, donde falleció al día siguiente por la gravedad de las heridas.

La Fiscalía reveló que los dos hombres y sus cómplices habrían amenazado a los vecinos del lugar para que no intervinieran en los actos de tortura a los que estaba siendo sometida Sara. Con las pruebas en su contra, la Fiscalía les imputó el delito de homicidio agravado y tortura con circunstancias de mayor punibilidad.

Es de anotar que según el ente acusador, la investigación indica que el crimen estaría relacionado con el control ilegal ejercido por una red delincuencial en esa zona de Bello.