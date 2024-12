¡Preocupante! Cerca de 800 menores de edad viven en las calles de Medellín

El Concejo de Medellín reveló un preocupante panorama, en el que indicó que, de los 785 menores de edad que viven en las calles de Medellín, el 58 % son niños y el 42 % niñas. Además, la Unidad de Niñez de Medellín ha atendido a 109 menores de edad en situación de mendicidad.

En medio de la plenaria, los concejales expusieron que las acciones no han sido las suficientes para poder acabar con esta problemática. La concejal Camila Gaviria fue una de las funcionarias que se refirió sobre la situación actual de estos menores, e indicó que la cobertura de parte del ICBF ha disminuido.

"El ICBF ha disminuido esa cobertura que tiene en la ciudad de Medellín y es evidente. Vemos que los niños están en riesgo y somos nosotros los que tenemos que alzar la voz por ellos. No queremos llegar a más acuerdos, queremos acción, queremos que los niños de Medellín ya no estén en la calle, no necesitamos y no queremos verlos más ahí, ni en condición de mendicidad con sus padres", explicó la concejal.

Debido a esta situación, las autoridades han intensificado acciones en la ciudad, específicamente en las Terminales del Norte y Sur, donde se emprenderá la búsqueda activa de menores de edad en riesgo de vulneración de derechos para activar las rutas pertinentes.

El 21 y 23 de diciembre, las acciones estarán centradas en las Terminales del Norte y Sur, respectivamente. Mientras que el 24 de diciembre los esfuerzos se enfocarán en la avenida 33, la carrera 70 y la avenida Regional entre la Universidad de Antioquia y el sector conocido como Mano de Dios. Así mismo, se continuarán redoblando esfuerzos en Provenza, la calle 10 y el Parque Lleras.

Adicionalmente, para alegrar la navidad a los menores, el Distrito habilitó un punto de donación de obsequios en la Secretaría de Inclusión Social y Familia, esto con el objetivo de que los turistas y ciudadanos no fomenten la mendicidad infantil a través de regalos o dineros a los niños en semáforos y espacios públicos.

Publicidad

“La mendicidad pone en situación de riesgo a nuestras niñas y niños. No debemos hacer entrega de regalos en sitios públicos, en semáforos, en avenidas y en otros lugares de la ciudad”, explicó la subsecretaria de Grupos Poblacionales de la Secretaría de Inclusión Social y Familia, Clara Vélez.

Vale la pena recalcar, que se han identificado más 3 mil niños en Medellín con en diferentes de vulnerabilidades tanto de mendicidad, como en situaciones de calle y trabajo infantil.