Preocupante panorama en recaudo nacional en Antioquia: el departamento no llega ni al 6 %

A pesar de las facilidades de pago entregadas a nivel nacional y departamental de parte de la DIAN , en Antioquia se han suscrito 1.644 acuerdos de pago que suman los 200.000 millones de pesos.

De estos, los contribuyentes han incumplido 461 acuerdos, que se acercan a los 78.500 millones de pesos. Además, Antioquia es solo es el 5.9 % del recaudo nacional y a nivel de la cartera es el 11 %.

Adicionalmente, la entidad menciona que, en lo corrido de 2024, de las 44.502 facilidades de pago otorgadas por la entidad, más de 6.000 han sido incumplidas por los contribuyentes a nivel nacional. Además, se han otorgado facilidades de pago en todo el país por 1,3 billones.

Ante esta situación en el departamento, la DIAN ya comenzó el embargo a varios contribuyentes morosos, y ha reiterado que no es una entidad financiera o prestamista. Según la directora de Gestión de Impuestos de la DIAN, Cecilia Rico Torres, Medellín es una de las ciudades del departamento donde es más preocupante la situación con morosos.

Publicidad

"Tenemos una preocupación en el caso de Medellín. Tiene una cartera de 1.8 billones de pesos, particularmente en los sectores de comercio, industria, construcción, son los que más se deben", indicó la directora.

La directora anunció que, a nivel nacional, van más de 44.000 embargos a cuentas y se han embargado más de 4.000 facturas. Además, en Antioquia, exactamente en Medellín, van más de 1.300 embargos, con más de 2.000 citaciones a morosos, más de 4.000 visitas a estos contribuyentes y 7 jornadas al día con la DIAN para el cumplimiento de la mora.

Publicidad

Adicionalmente, recalcó que, en el departamento, la mayoría de morosos son de IVA, impoconsumo, retención en la fuente.

"En el caso de Antioquia se otorgaron más de 5.400 facilidades de pago en los últimos años. Particularmente, a septiembre, hay un incumplimiento de 136.000 millones de pesos y son morosos de IVA, impoconsumo y retención en la fuente. Tenemos que recuperar 136.000 millones de facilidades de pago incumplidas, ahora bien, la cartera total de Antioquia es de 1.8 billones de pesos y el 50% de esa cartera está concentrada en deudas de IVA e impoconsumo, o sea, de impuestos que ha pagado el consumidor al adquirir un bien o un servicio grabado con IVA o impuesto al consumo cuando va por ejemplo a un restaurante y paga su cuenta, dentro de la cuenta está ese impuesto, lo hemos pagado y ese responsable de declarar y pagar ante la DIAN ha declarado, más no ha pagado", precisó la directora.

La directora mencionó que las personas que no normalicen y cumplan su obligación en los tiempos determinados por la entidad, no tendrán oportunidad de volver a ser acreedores de beneficios y serán embargados.

Desde la entidad mencionan que la primera acción de gestión de cobro que se aplicará será activar los embargos que estaban en curso al momento de suscribir los acuerdos, esto, debido al alto volumen de solicitudes de facilidades de pagos y desembargos registradas en las jornadas masivas de cobro, incumplidas por los contribuyentes.

Publicidad

Además, recalcan que desde el momento en que los contribuyentes entran en mora, la DIAN inicia una seria de medidas con el objetivo de que se pongan al día en sus obligaciones tributarias. Estas acciones incluyen llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y citaciones personales.

Publicidad

"Lo llamamos, se compromete a hacer el pago a través de una facilidad y no cumple, a esta persona no se le puede volver a otorgar facilidad de pago y la única solución es que pague, si no, pues la DIAN continúa con el proceso coactivo embargando las cuentas, los bienes, habíamos hablado de hacer más o menos 491 remates a nivel nacional, 452 secuestros de bienes y en el caso de Antioquia, más o menos el 11% de ese total nacional son las acciones que ha venido emprendiendo la Dirección Seccional de Medellín", explicó la funcionaria.

De igual manera, la DIAN realizó un llamado a los más de 25.000 contribuyentes en todo el país que aún tienen vigente el plazo para normalizar su situación, pues ante un incumplimiento, estos contribuyentes ya no pueden normalizar su estado, situación, que ha acarreado que a la entidad se le deban 3.5 millones a nivel nacional.