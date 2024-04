Fallo que emitirá la Procuraduría no me permitiría participar en elecciones presidenciales: Quintero

Este miércoles 17 de abril será un día definitivo para su futuro político del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, debido a que se conocerá la decisión de la Procuraduría General de la Nación sobre su presunta participación en política, cuando era mandatario, en las elecciones del año 2022 y respaldó con un video al hoy presidente Gustavo Petro.

Durante la primera audiencia de formulación de pliego de cargos, la Procuraduría aseguró que el alcalde Quintero habría cometido una falta gravísima a título de dolo, por lo que la inhabilidad sería por 15 años y lo dejaría sin poder participar en las elecciones presidenciales del año 2026, que tanto ha insistido desde que abandonó la Alcaldía de Medellín el 1 de octubre de 2023.

A pesar de que el video se hizo viral en las redes sociales, Quintero niega que el video #ElCambioEnPrimera, publicado por él en su cuenta de X el 10 de mayo de 2022, donde se lo observa manipulando una caja de cambios, haya sido para hacer campaña y mucho menos del eslogan de la campaña del actual presidente Petro.

La teoría del exmandatario es que se trata de una estrategia de la procuradora Margarita Cabello para evitar que aspire en las elecciones del 2026 e insistió que sería contrario a lo establecido por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Convención Americana, donde se asegura que una autoridad administrativa no puede inhabilitar derechos políticos.

Recordó y comparó este proceso con la inhabilidad que en su momento dictó la Procuraduría encabezada por Alejandro Ordóñez, en contra del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, por la crisis sanitaria de la capital del país

“Donde la CIDH tuvo que recordarle a Colombia que el procurador, un cargo administrativo y no penal, elegido por políticos y no por jueces, no podía sacar del juego a sus rivales políticos, ni en Colombia, ni en ningún país que se considere democrático”, escribió en su cuenta en X.

El diputado de Antioquia, Luis Peláez, quien interpuso la demanda, aseguró que fue evidente que tres secretarios del despacho del entonces mandatario Daniel Quintero, habían renunciado para sumarse a la campaña presidencial.

Hay que recordar que, por ese mismo video, tres días después, el 12 de mayo, la Procuraduría suspendió de funciones al exalcalde Quintero, por el supuesto riesgo de participación en política y regresó a su cargo el 21 de junio, cuando ya Gustavo Petro ganó la segunda vuelta.