"Que de la cara o renuncie": concejales de Medellín ante ausencia del gerente del Hospital General

En lo que va corrido del año, los concejales de Medellín han tenido dos intentos en falso por acercarse al gerente del Hospital General, Mario Fernando Córdoba, para conocer la realidad financiera de la institución que, recordemos, según el alcalde Federico Gutiérrez, tiene un déficit de 66.000 millones de pesos.

Aunque este miércoles estaba citado a un debate de control político, el gerente no asistió argumentando que está incapacitado hasta el viernes 23 de febrero, razón por la cual el debate fue aplazado para el sábado 24 de febrero.

"Aquí solo hay dos opciones, o que se aplace este debate para que comparezca, esté aquí presente y de la cara; o que se aplace este debate y que no asista, no por excusas médicas arregladas, sino porque renunció y se fue del Hospital General de Medellín", advirtió el presidente de la corporación, Andrés Tobón.

Por su parte, el concejal citante, José Luis Marín, señaló que "no estamos hablando de temas menores. El gerente no se hizo presente en esta sesión, no se hizo presente en la pasada sesión y los trabajadores denuncian que lleva seis meses sin darles la cara, sin brindarles informe sobre la situación financiera y laboral de la institución".

Otros corporados, como Farley Macías, cuestionaron que el gerente del Hospital General ni siquiera haya respondido los cuestionarios que le enviaron.

"Lo que causa aún mayor malestar es que la bancada citante del Pacto Histórico también radicó un cuestionario que nos permitía dilucidar mucho más la situación del hospital, lastimosamente no se allegó respuesta a ese cuestionario que se formuló", dijo.

Desde el Concejo también rechazan que a pesar de las deudas a empleados y proveedores, que superan los 33 mil millones de pesos, el hospital haya optado por invertir más de 17 mil millones de pesos en 2023 para desarrollo tecnológicos y hacer convenios millonarios con los sindicatos, por lo que insisten a los entes de control estar atentos.