¿Qué pasará con siete cabecillas de bandas del Valle de Aburrá que ya no tendrán beneficios?

Luego de que el Consejo de Estado tumbara la decisión que había tomado la Fiscalía General de la Nación de levantar las órdenes de captura contra alias 'Albert', alias 'Mundo Malo', alias 'Naranjo', alias 'El Montañero', alias 'Clemente', alias 'El Abogado' y alias 'Perica', cabecillas de bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, han sido muchas las dudas que han surgido en el país.

Hay que remontarse hasta el 27 de marzo cuando la Fiscalía General de la Nación decidió suspender las órdenes de captura de 23 delincuentes que estaban en los diálogos de la Paz Urbana, no obstante, 10 días después la situación dio reversa y solo 7 personas habían quedado beneficiados.

Sin embargo, que se haya tumbado la decisión no significa que los siete delincuentes puedan ser capturados de manera inmediata debido a que algunos de ellos no tendrían órdenes vigentes, por lo que se esperan trámites ante algunos jueces para que las autoridades puedan poner a los hombres al recaudo de la ley como explicó la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla.

"Dejar vigentes las órdenes de captura que los fiscales han solicitado ante los jueces de control de garantías o que, en su defecto, están esperando en algunos juzgados de ejecución de penas que se ejecuten", indicó.



A pesar de que la incógnita está sobre la mesa y no se ha podido saber con exactitud cuáles de esos siete líderes de bandas delincuenciales pueden ser capturados de manera inmediata, hay uno de esos nombres que ya está entre la espada y la pared: Gustavo Adolfo Pérez, alias ‘El Montañero’, cabecilla histórico y fundador del grupo delincuencial El Mesa en el municipio de Bello y que tenía injerencia criminal en la ciudad de Bogotá hace varios años.

Hay que recordar que 'El Montañero’ está vinculado al proceso judicial por el crimen en la cárcel de Cómbita de Alejandro Mazo Pulgarín, alias ‘Titi’, quien fue uno de sus principales enemigos y cabecilla de la banda ‘Pachelly’. Los movimientos en libertad de alias ‘El Montañero’ ya han sido cuestionados por parte de las autoridades como lo hizo hace varios días el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.

"¿Dónde está ese tal alias el montañero que los mismos medios oficiales quisieron que posara como un verdadero gestor de paz? ¿Se les escondió? ¿Se les evadió? Es un bandido de bandidos. ¿Y qué está haciendo para supuestamente seguir participando en las mesas de diálogo? ¿Cuál fue su compromiso? ¿Qué está pasando con el mesa? ¿El mesa acaso viene reduciendo su accionar criminal?", cuestionó.

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A la espera de que se haga la captura de Gustavo Adolfo Pérez y se establezca con exactitud cuál será el destino de los demás delincuentes, hay que indicar que el Consejo de Estado quitó los beneficios porque consideró que no se hizo la verificación íntegra de los requisitos legales para suspender las órdenes de captura.

Haciendo la claridad de que ninguno de los siete involucrados puede salir del país, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió que estas personas sean capturadas de manera rápida para evitar que vayan a otros países.

"Esos delincuentes pueden ser capturados de inmediato, incluido Águias, El Montañero, Cabecilla de los Mesa. Desde Antioquia teníamos razón al advertir el enorme riesgo que representaba tener a estos bandidos en las calles. Incluso, el propio consejo de estado advierte en su decisión sobre el riesgo inminente de fuga internacional de alguno de estos criminales", señaló.

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El concejal de Medellín, Andrés Tobón, señaló que el beneficio para que los líderes de bandas delincuenciales no fueran capturados era una medida que no tenía sustento y por ello celebró que ahora los hombres puedan ser requeridos por las autoridades.

"Pretendían otorgar beneficios extraordinarios sin las garantías que exige la ley. Es que no hay piso jurídico como lo venimos indicando hace más de 3 años. Lo más grave del asunto es que varios de estos cabecillas podían movilizarse en una zona que incluye el aeropuerto José María Córdova", apuntó.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró en su cuenta de X, "Petro, como de costumbre, quería premiarlos y darles beneficios en plena época electoral. La justicia lo frenó. A estos criminales no se les da micrófono, no se les da tarima y no se les otorgan beneficios. A estos criminales se les captura, se les judicializa y se les hace responder ante la ley".