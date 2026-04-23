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Ratifican libertad para Juan David Palacio: siguen procesos por presunta corrupción en AMVA

Se determinó que no existen pruebas contundentes en donde se logre determinar que las personas nombradas por Palacio en el AMVA puedan interferir en el curso de las investigaciones.

352234_BLU Radio. Juan David Palacio / Foto: Twitter @QuinteroCalle
BLU Radio. Juan David Palacio / Foto: Twitter @QuinteroCalle
Foto: Red social X
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

A pesar de la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y del mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de que el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, fuera enviado a prisión por presuntos hechos de corrupción, el Juzgado 13 Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín decidió mantener en libertad al exfuncionario.

La decisión llegó en segunda instancia y en ella se determinó que no existen pruebas contundentes en donde se logre determinar que las personas nombradas por Palacio en el AMVA puedan interferir en el curso de las investigaciones.

Además, el juez manifestó durante la última audiencia que tampoco se pudo esclarecer que el apagado de cámaras o el formateo de computadoras al interior de la autoridad ambiental sea una obstrucción a la justicia.

Por estas razones es que el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio; y las exsubdirectoras Ana María Roldán y Diana Montoya, seguirán en libertad.

"El despacho está de acuerdo con las manifestaciones que realizó el juez de control de garantía en primera instancia, de no acceder a esas medidas de aseguramiento, que sean preventivas, de detención preventiva intramural, y las de no privativas de la libertad", confirmó el juez.

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Se espera que con la decisión conocida recientemente el proceso avance, por ahora, con el estudio de tres principios de oportunidad en el caso de presunta corrupción en el Cuerpo de Bomberos de Itagüí con seis contratos por cerca de 18.000 millones de pesos.

Por último, mencionar que el proceso ya tiene dos principios de oportunidad aprobados y en donde están el excomandante de los Bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y Laura Mejía, exjefe del Área Logística del AMVA.

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