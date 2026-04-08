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Ya son 5 los interesados en colaborar con la justicia en caso de presunta corrupción en el AMVA

La última en solicitar el principio de oportunidad fue la supervisora de contratos de la autoridad ambiental, María Yaneth Rúa. Continuación de audiencia de acusación volvió a aplazarse.

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