Ya son 5 los interesados en colaborar con la justicia en caso de presunta corrupción en el AMVA

Pese a su complejidad y la cantidad de personas involucradas, más temprano que tarde podría tener decisiones de la justicia uno de los casos más seguidos de presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero y que relaciona varios contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Un fallo pronto tiene que ver con la decisión de varios de los implicados en el escándalo en colaborar con la justicia. Recientemente se conoció que una quinta persona, la exsupervisora de contratos en la entidad ambiental, María Yaneth Rúa, ya pidió pista ante la Fiscalía para acogerse a un principio de oportunidad.

Así lo confirmó este 8 de abril durante la reanudación de la audiencia de acusación Emmanuel Goldstein, el abogado defensor de la exfuncionaria que se encuentra cobijada con medida de aseguramiento.

"Nosotros hemos estado en unos acercamientos con la señora fiscal para la eventual aplicación de un sistema distinto al que se está enjuiciando en este momento, para eso hemos agendado para el día 21 de abril de este año una reunión, una mesa técnica de reunión", explicó el apoderado.



En un proceso similar se encuentra Elkin De Jesús González, exjefe del Cuerpo de Bomberos, quien ya ha comparecido en al menos cuatro oportunidades ante las autoridades respectivas para lograr el aval de su principio de oportunidad. No obstante, quien ya alcanzó ese estatus desde el pasado 24 de marzo y recobró la libertad fue Misael Cadavid, exgerente del Cuerpo de Bomberos.

El abogado Majer Abushihab, apoderado del Área Metropolitana, celebró la decisión de Rúa y su defensa frente a la entrega de información que permita esclarecer el supuesto entramado de corrupción en el que se habrían direccionado seis contratos apropiándose de unos 2.400 millones de pesos.

"No conocía el acercamiento del doctor Emmanuel con la Fiscalía, pero lo celebro indudablemente, siempre hemos estado abiertos a que las las personas que están vinculadas se acerquen a develar la verdad", declaró.

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Mientras avanza la entrega y análisis de información por parte de los interesados en acogerse al principio de oportunidad, una vez más la diligencia de acusación fue postergada y se retomará el próximo martes 16 de junio a las 2:00 de la tarde ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín.

Una cuarta persona relacionada con este y otros de casos de presunta corrupción en el Área Metropolitana es Laura Mejía, exjefe del área logística de esa entidad y quien ya ha entregado a la Fiscalía material probatorio sobre la influencia de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de la ciudad, así como del subdirector financiero del Área, Álvaro Villada, en el el modus operandi para el posible direccionamiento de contratos y apropiación de recursos públicos a partir de estas conductas.

El quinto es Juan Alberto Cardona Henao, contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí y quien estaría buscando la figura de preacuerdo con la Fiscalía lo que podría traducirse en una sentencia anticipada para sus cargos.

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El exdirector del Área Metropolitana, Juan David Palacio, así como las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana María Montoya ya también fueron imputados por este mismo caso.