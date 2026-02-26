“Él es la política de estructuras”: Daniel Quintero sobre Roy Barreras tras Invamer

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, analizó en Recap Blu los recientes resultados de la encuesta Invamer, que lo sitúan con una ventaja abrumadora de cara a la consulta del "Frente por la Vida" que se llevará a cabo el 8 de marzo.

Con un 68.1% de intención de voto frente al 23% de Roy Barreras, Quintero no solo celebró las cifras, sino que lanzó fuertes críticas al modelo político que, según él, representa su contrincante.



La lucha contra las “estructuras invencibles”

Quintero fue tajante al describir la figura de Roy Barreras dentro del panorama electoral. Aseguró que, hasta hace pocos días, la percepción general era que él no tendría opción frente a Barreras, a quien calificó como el representante de una “política de estructuras".

"Él es de una política asociada a maquinarias y estructuras muy consolidadas que supuestamente son invencibles”, indicó el exalcalde Quintero.

Para el exalcalde, su liderazgo en las encuestas es una sorpresa para quienes creían que las estructuras tradicionales dominarían la contienda.



“Si esta entrevista me la hubieran hecho antes de ayer, me hubieran dicho, usted no tiene ninguna opción contra Roy Barreras'”, afirmó, subrayando que su campaña, a diferencia de la de su rival, es “pura de opinión” y carece de los apoyos tradicionales del gobierno o de grandes maquinarias.

Durante la entrevista, Quintero se identificó como “El Renacido” o “Lázaro”, argumentando que su presencia en el tarjetón es casi un milagro tras los intentos de la Registraduría y otros sectores por inhabilitarlo.

El candidato también reveló las precariedades de su actual campaña. Dijo que no posee cuenta bancaria debido a trabas legales, lo que le impide financiar viajes o publicidad tradicional.

Publicidad

“No hay publicidad, pero a quienes me la piden yo les mando el tarjetón por el WhatsApp”, comentó Quintero, destacando que su crecimiento en los sondeos ha provocado que sectores progresistas, liberales e independientes se sumen a su causa al ver que es posible derrotar a las estructuras de Barreras.

Finalmente, pese al optimismo por los resultados de Invamer, Quintero advirtió que no se puede confiar.

"Todos sabemos que ahora empiezan las maquinarias a moverse”, afirmó Quintero, refiriéndose a la aparición de prácticas cómo la compra de votos o el fraude.

Publicidad

Ante la falta de testigos electorales propios, hizo un llamado a la ciudadanía y a los simpatizantes del Pacto Histórico para que ayuden a proteger sus votos el próximo domingo.

La entrevista aquí: