En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “Él es la política de estructuras”: Daniel Quintero sobre Roy Barreras tras Invamer

“Él es la política de estructuras”: Daniel Quintero sobre Roy Barreras tras Invamer

Con un 68.1% de intención de voto frente al 23% de Roy Barreras, Quintero no solo celebró las cifras, sino que lanzó fuertes críticas al modelo político que, según él, representa su contrincante Roy Barreras.

Publicidad

Publicidad

Publicidad