En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bancolombia
Volcán en Antioquia
Encuesta Invamer

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Daniel Quintero acusa a Federico Gutiérrez de usar recursos públicos para hacer campaña

Daniel Quintero acusa a Federico Gutiérrez de usar recursos públicos para hacer campaña

El exalcalde de Medellín aseguró que, en su rol de alcalde, Federico Gutiérrez ha impulsado una campaña para sus allegados usando las 'ventajas' que tiene desde la administración.

Publicidad

Publicidad

Publicidad