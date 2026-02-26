Daniel Quintero acusa a Federico Gutiérrez de usar recursos públicos para hacer campaña

De cara a las elecciones bipartidistas del próximo 8 de marzo, el precandidato presidencial Daniel Quintero, en diálogo con Recap de Blu Radio, recordó su trabajo cuando fue alcalde de Medellín y sus propuestas de ser elegido presidente, en caso de hacer parte de la lista en la primera vuelta.

Bajo su dirección, Medellín se vio envuelta en diferentes casos de corrupción y algunos miembros de su administración se encuentran bajo la lupa de la justicia, como el caso de Aguas Vivas o Buen Comienzo, en donde Quintero dijo que "gracias a Dios no hay nadie condenado".

"Yo no estoy involucrado, pues yo no hago parte de eso, pero algunos casos, en la medida que tengo tiempo, trato de investigarlos y de ver si es verdad que ocurrió tal cosa o no. En el caso de Buen Comienzo, ya la Contraloría también informó que no hubo detrimento patrimonial, es decir, no se perdió un solo peso. Ahí habían dicho que se han perdido, la Fiscalía, recuerden, $1.200 millones, y resulta que la Contraloría terminó reconociendo ahorros por 500 millones de pesos. Y además dice algo más, más crítico, y es es que el contrato ni se liquidó ni se pagó. Fue literalmente una estrategia de persecución", dijo el exalcalde y ahora precandidato presidencial.

Daniel Quintero // Foto: Blu Radio

En sus palabras, Quintero aseguró que "nunca había visto" a funcionarios públicos hacerle presión a jueces y uno de ellos, según él, ha sido el actual alcalde Federico Gutiérrez que busca "desprestigiarlo" en su candidatura que "termina siendo algo grosero y violento", a quien además acusó de usar recursos públicos de la Alcaldía de Medellín para hacer campaña con su hermana y algunos de sus allegados.



"El alcalde sale todos los días con una gorra y una camisa con los mismos logos de la lista de Creemos, que es su partido político en donde está su hermana. Están usando camionetas de la Alcaldía, del Consejo e incluso de la Policía para montar a su hermana en carroza ¿no? Como si fuera un carro de bomberos y ella fuera una héroe. Y la montan con Abelardo de la Espriella por toda la ciudad y la muestran. Hay vallas en toda la ciudad, el alcalde promocionando su lista. Lo que dice uno entonces es: allá hay una confianza plena por parte del alcalde Federico Gutiérrez de que la ley no aplica para él. Él tiene control, al parecer, de la justicia en Medellín. Yo he reclamado garantías al respecto y pues he atendido a todos los procesos con mucho cuidado, con mucha atención, y afortunadamente estoy convencido que que eso lo vamos a ganar y va a terminar dando la vuelta en contra del alcalde Federico Gutiérrez, que fue el que firmó el contrato (el caso de Hidroituango)", dijo Daniel Quintero.

Dijo que cuando 'Fico' se volvió alcalde de Medellín contrató a la fiscal seccional que llevaba el caso de Hidroituango ha trabajar con él, que, según él, habían puesto la denuncia contra él y cambian en la Fiscalía el argumento al decir que era su administración la mala por haber terminado el contrato. "Es un proceso que está nulidad, los abogados defensores han pedido que se anule el proceso", dijo.

Alcaldía de Medellín