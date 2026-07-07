Reiteran recompensa por vocera de disidencias tras intimidaciones a alcaldes del nordeste antioqueño

En el Nordeste de Antioquia se sigue recrudeciendo el conflicto no solo por la aparición de posibles nuevas estructuras interesadas en la disputa del territorio y el control de rentas ilícitas, sino también por el riesgo que siguen corriendo mandatarios locales.

Así quedó evidenciado en un reciente video protagonizado por miembros del frente cuarto de las disidencias de las Farc que señalan a los alcaldes de Segovia, Edwin Castañeda, y Remedios, Albeiro Arenas como facilitadores, junto a la fuerza pública, de retenes del Clan del Golfo en diferentes zonas rurales.

Por esta razón, anunciaron acciones ofensivas para supuestamente defender a poblaciones campesinas que al parecer habrían denunciado ante el grupo armado este tipo de situaciones.

"Dada que las denuncias que han hecho las juntas de acción comunal y organizaciones sociales no han sido atendidas por los organismos competentes, nuestra organización a través de sus unidades guerrilleras y milicianas que hacen presencia en la región. Hemos desarrollado acciones ofensivas para retomar el orden", aseguró.



Quien habla en el video es Camila Andrea Palacio Berrío, alias ‘Samantha’, quien se ha convertido en las últimas semanas en la vocera del frente cuarto de las disidencias de las Farc al mando de ‘Jhon Fiera’, y quien a su vez sigue en el territorio órdenes de alias ‘Calarcá’.

Por eso, el gobernador Andrés Julián Rendón reiteró una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura de esta mujer sobre la cual detalló que tiene 30 años de edad y es oriunda del municipio de Amalfi.

El mandatario también destacó que sus conocimientos como auxiliar de enfermería la llevaron a convertirse en una pieza clave de esta estructura y pareja sentimental de alias ‘Brayan Veneco’, quinto cabecilla del frente.

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Fuertes confrontaciones de los últimos días entre este grupo armado y el Clan del Golfo han generado temor en el Nordeste de Antioquia, dejando más de 350 desplazados de veredas como El Río y Lejanías del municipio de Remedios.