Antioquia  / Rescatan a un perro en Medellín tras denuncias de presunto maltrato: será cuidado en La Perla

Rescatan a un perro en Medellín tras denuncias de presunto maltrato: será cuidado en La Perla

Una denuncia ciudadana sobre posibles agresiones a un perro en la Loma de los Bernal llevó a que la Policía Metropolitana de Medellín interviniera y trasladara al animal a un centro de bienestar.

