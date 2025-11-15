Rescatan a un perro en Medellín tras denuncias de presunto maltrato: será cuidado en La Perla

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá atendió un caso de presunto maltrato animal en una unidad residencial ubicada en la Loma de los Bernal, en Medellín, luego de que la Inspección de Protección Animal del Distrito recibiera un requerimiento ciudadano acompañado de varios videos.

En las grabaciones, según las autoridades, se observaba a un hombre sometiendo a un perro a situaciones que podían generarle miedo, tensión y comportamientos asociados al estrés. Ante la alerta, uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental se desplazaron al sitio para verificar la situación.

Al llegar al conjunto residencial, el propietario del apartamento permitió el ingreso voluntario de los policías. En el interior de la vivienda encontraron a Jack, un perro macho de raza criolla, con pelaje negro y café y aproximadamente cuatro meses de edad. Los uniformados revisaron las condiciones en las que se encontraba el animal y contrastaron esta información con el material aportado por los denunciantes.

La capitán Stefany Rodríguez, comandante encargada de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, explicó que, tras la verificación, se aplicó el procedimiento establecido en la normatividad vigente. “Con base en las evidencias y en lo que observamos en el lugar, se tomó la decisión de realizar el rescate preventivo del canino para salvaguardar su bienestar”, señaló la oficial. Agregó que el procedimiento se efectuó conforme a lo dispuesto en la Ley 1774 de 2016 y la Ley 2455 de 2025, que regulan la protección y el manejo de animales domésticos.



Posteriormente, Jack fue valorado por profesionales de medicina veterinaria de la Seccional de Carabineros, quienes determinaron que debía ser trasladado al Centro de Bienestar Animal La Perla. “Allí recibirá una valoración completa y atención especializada por parte del equipo técnico”, aseguró la capitán Rodríguez. El caso quedó a disposición de la Inspección de Protección Animal para continuar con el proceso administrativo correspondiente.

El alcalde Federico Gutiérrez rechazó el maltrato a los animales y dio gracias a la comunidad por denunciar: