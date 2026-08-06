Rescataron a turistas en embalse de Guatapé tras quedar a la deriva por falta de combustible

Cinco turistas, varios de ellos de nacionalidad extranjera, fueron rescatados luego de quedar a la deriva en el embalse de Guatapé, por una falla en la embarcación ocasionada por la falta de combustible.

La emergencia fue reportada mediante una llamada de auxilio realizada por uno de los ocupantes, quien informó en la línea 123 que la lancha no podía continuar el recorrido y que, además, desconocían su ubicación exacta dentro del embalse, lo que obligó a las autoridades a activar un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Según informó la Gobernación de Antioquia, tras recibir la alerta se coordinó la atención de la emergencia con la Policía Nacional, que desplegó un operativo de búsqueda en diferentes sectores de este afluente, altamente turístico y donde de manera infortunada varias personas han perdido la vida por su profundidad y temperatura.

"Se hace la destinación del caso a la Policía Nacional desde Marinilla hasta la estación Guatapé, con la capacidad fluvial que tiene la Policía Nacional, lo cual fue atendido oportunamente para salvaguardar la vida de estas personas y llevarlas a feliz término al municipio de Guatapé", dijo Tomás Sierra Sierra, coordinador del Nodo Departamental de Seguridad.



De acuerdo con las autoridades, gracias a la rápida reacción, la embarcación fue localizada y los cinco turistas fueron rescatados y trasladados a un lugar seguro, sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones a su estado de salud.

Desde el 15 de septiembre de 2025, fecha en la que entró en funcionamiento en los 125 municipios del departamento, la Línea 123 Antioquia ha recibido 59.917 llamadas procedentes, las cuales fueron atendidas por las autoridades.