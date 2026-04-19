Revelan detalles del crimen de la líder indígena Fernanda Domicó; victimario robó su celular

Cada vez se conocen más detalles de lo que rodeó el crimen de la líder trans Fernanda Domicó, caso en el que dos señalados responsables fueron capturados el pasado fin de semana. Según la investigación de la Fiscalía, Jhon Ever Martínez Avendaño es el presunto responsable de la acción delincuencial ocurrida en Dabeiba, occidente de Antioquia, el 24 de julio de 2025.

La víctima, quien también se desempeñaba como representante de una comunidad indígena y jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dabeiba, salió de su lugar de residencia y se encontró con Martínez en una finca, a la cual acudían con frecuencia, pues era un viejo conocido.

"El encuentro iba a ser con Ever Martínez, con quien sostenía una relación cercana desde hace aproximadamente tres años. Fernanda fue sometida a múltiples agresiones físicas, propinados con un objeto contundente y un arma cortopunzante, las cuales fueron dirigidas hacia zonas vitales de su cuerpo", indicó el fiscal.

De acuerdo con el ente acusador, luego de ello el hombre habría trasladado el cuerpo a inmediaciones de un riachuelo y dejado abandonado en una zona boscosa, donde fue encontrado por habitantes del sector que dieron aviso a las autoridades. Pero los hechos no pararon ahí, porque tras el crimen el hombre habría vendido pertenencias de la indígena trans.



"Fue hurtado un teléfono. Ese teléfono celular, del que fue desapoderada Fernanda, fue vendido el día 26 de julio del año 2025 por Ever Martínez, en un establecimiento de comercio", aseguraron en las audiencias concentradas.

Ante lo sucedido y las pruebas que obtuvieron las autoridades de este caso, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Martínez Avendaño los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, cargos que no aceptó. Entre tanto, una jueza penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Vale la pena mencionar que en el mismo operativo fue capturado alias 'Sopla', quien al parecer también tiene relación con estos hechos. Fue el gobernador Andrés Julián Rendón el que reveló que en el procedimiento se logró la incautación de armas de fuego, abundante munición, radios, documentos del Clan del Golfo y estupefacientes, por lo que sería el grupo delincuencial quien estaría detrás de este vil asesinato.