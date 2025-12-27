Asesinan a líder indígena delante de su esposa e hijos en cercanías a Riohacha, La Guajira

Bajo el yugo de la violencia dicen estar los miembros de la comunidad indigena Wiwa, presentes en los alrededores de la Sierra Nevada en jurisdicción de Riohacha, en La Guajira, y quienes denunciaron el vil asesinato del líder José Miguel Mojica Conchangui mientras compartía con su esposa e hijos.

En un comunicado, compartido luego por la defensora del pueblo, Iris Marín, es rechazado este crimen en el que José Miguel al parecer fue ultimado en la vereda La Mucura, de la jurisdicción mencionada, por integrantes de un grupo armado todavía no identificado.

Allí indican reportes que estuvo sin vida durante varias horas, pues su cuerpo solo pudo ser levantado cuando sus homicidas se marcharon del lugar.

La comunidad Wiwa exige la implementación de la alerta temprana emitida por la Defensoría, en la que se advierte un grave enfrentamiento territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, al tiempo que temen por un desplazamiento forzado que pueda provocar esta violencia.



“El pueblo indígena Wiwa que habita en el territorio ancestral y tradicional de la línea negra resguardo Kogui-Malayo- arhuaco ha vivido históricamente sumergido bajo el yugo de la violencia en su propio territorio desde hace varios años, con pleno conocimiento de las instituciones del estado colombiano, tal como lo evidenció la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, es evidente la vulneración de los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario, lo cual podría generar una crisis humanitaria y el desalojo por desplazamiento forzado de los habitantes de nuestras comunidades y territorios”, expresa la organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrya Tairos en un comunicado.

“El territorio del pueblo Wiwa sufre las afectaciones, los impactos, daños por la presencia de los actores armados que someten a nuestras comunidades bajo el miedo, desconfianza y señalamiento, irrumpiendo la tranquilidad, la armonía comunitaria social y la pérdida de la gobernabilidad, el conocimiento y la sabiduría cultural que está en cada uno de nosotros. La naturaleza se enlutece por la pérdida de padres y madres que dejan a hijos huérfanos, mujeres viudas y hombres viudos, tragedia que sufre el corazón del mundo”, agregan.

La Defensoría advirtió que son un total de 21 municipios los que están en riesgo por “la intensa y escalada disputa por el dominio de territorios estratégicos entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)”.

Para la vertiente norte de la SNSM: Santa Marta (Distrito), en Magdalena, y Riohacha y Dibulla, en La Guajira; para la vertiente occidental: Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo, en Magdalena, y El Copey y Bosconia, en Cesar; para la vertiente suroriental: El Paso, Valledupar y Pueblo Bello, en Cesar, y San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania, en La Guajira.