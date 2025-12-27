En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Asesinan a líder indígena delante de su esposa e hijos en cercanías a Riohacha, La Guajira

Asesinan a líder indígena delante de su esposa e hijos en cercanías a Riohacha, La Guajira

La defensora del pueblo, Iris Marín, compartió que está enterada del riesgo para estas poblaciones indígenas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad