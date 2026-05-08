Robo frustrado en Medellín: en medio de un acto de valentía mujeres se enfrentaron a ladrones

Un momento de tensión vivieron dos mujeres que se movilizaban en una motocicleta en uno de los barrios céntricos de la ciudad de Medellín. La motociclista y su parrillera fueron interceptadas por dos hombres, que también se desplazaban en una moto e intentaron robarles su vehículo.

El hecho se vivió en el barrio Villa Hermosa, en el centro de la ciudad, y todo lo ocurrido quedó registrado por algunas de las cámaras de seguridad que hay instaladas en el sector. En las imágenes se puede observar cómo las mujeres que venían por una de las vías del barrio son interceptadas por la otra moto, cerrándoles el paso.

De inmediato, un de los presuntos ladrones, en este caso el parrillero, descendió rápidamente de la motocicleta y se acerca hasta donde las mujeres, saca un arma de fuego y le apunta de frente a ambas, intimidantes y exigiendoles que le entregue la motocicleta en la que se desplazaban.

En cuestión de segundos ambas chicas se bajan de la moto y el ladrón se monta en el vehículo, y al intentar arrancar, las mujeres de manera valiente comienzan a golpear al ladrón, quien no tiene más remedio que tirar la moto al suelo y correr a la moto de su cómplice, Ambos huyeron del lugar.



Finalmente las mujeres levantan su moto y continúan su rumbo. Desde Blu Radio, contactamos a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, para conocer si hay una denuncia oficial del caso, hasta este momento no hemos obtenido respuesta por parte de las autoridades.