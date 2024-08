¿Se habría cumplido toma hostil? Renuncia Lillyam Mesa a la Cámara de Comercio Aburrá Sur

Esta puja que tuvo acompañamiento del Gobierno Nacional, fue liderada por cinco de los nueve miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio que no sólo es importante por los proyectos que se adelantan en el municipio de Itagüí, fortín del senador Carlos Andrés Trujillo, donde fue alcalde, si no del interés por los municipios del Aburrá Sur.

Y es que se pudo conocer que tres miembros son delegados del Gobierno Nacional y dos son representantes de los afiliados, todos del trujillismo. Aunque el político antioqueño ha negado que tenga algo que ver, son muchas las razones que llevan a que hubo presiones para que Lillyam Mesa Arango, tomará la decisión de renunciar, especialmente porque hacían referencia a su edad, a su liderazgo y ha que la Cámara requería un cambio, hecho que fue rechazado por el Comité Intergremial de Antioquia que había calificado estás actuaciones como una toma hostil que politiza a la entidad.

A pesar del respaldo de los demás miembros de la Junta, en las últimas horas y tras cerca de 33 años de servicio a la entidad, renunció a su cargo como presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Aburrá Sur. Su retiro al cargo se hizo oficial en el marco de la sesión extraordinaria de Junta Directiva.

“La Junta Directiva, tras aceptar su renuncia, aprovechó en pleno para resaltar los valores, la calidad humana y profesional, la visión y el compromiso irrestricto con el que la doctora Lillyam Mesa orientó los destinos de la Cámara desde su etapa fundacional”, dice el comunicado.

La importancia de esta Cámara es que es una de las zonas geoeconómicas más importantes del país y está integrada por cerca de 37 mil unidades productivas discriminadas así: 86.4% Microempresas; 9,4% Pequeña, 3,1% Mediana y 1.1% Gran Empresa.

Por ahora, la Junta Directiva define su relevo en el cargo, las funciones de la presidencia ejecutiva estarán a cargo del Vicepresidente Operativo de la entidad, José Alejandro Tamayo Maya.

No es el primer caso, donde recordemos que el año pasado, el ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también quería cambios en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y no prosperó la iniciativa, por la férrea oposición de los comerciantes.