Sectores políticos y empresariales de Antioquia respaldaron que no haya día cívico

Una nueva polémica y otro rifirrafe entre el presidente Gustavo Petro y los mandatarios antioqueños comenzó tras el decreto de día cívico para el próximo 15 de julio, gane o pierda la Selección Colombia.

A pesar del anuncio de la Nación, fuentes le contaron a Blu Radio que en el caso de la Gobernación de Antioquia, los cerca de 3.000 funcionarios, deberán trabajar en horario normal el próximo lunes, debido a que el gobernador, Andrés Julián Rendón, no asumió la medida del Gobierno Nacional.

Precisamente el mandatario aseguró en su cuenta de X que, "el domingo apoyemos y celebramos con la selección; el lunes como servidores públicos en la Gobernación trabajaremos duro por Antioquia y Colombia".

Y es que esta misma tónica estaría el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que tampoco acogerá la disposición para los funcionarios de la Administración Municipal.

Ante esta situación el presidente Petro afirmó también en su cuenta de X que, "¿extraño no? Que el pueblo antioqueño haga del lunes el día cívico. La alegría no se reprime". Dicha declaración no cayó muy bien en varios sectores de Antioquia que criticaron la posición de la Nación. Luego, se refirió de nuevo a la polémica:

Los decretos del gobierno nacional se cumplen. Así que al pueblo antioqueño y cartagenero, y a todo el pueblo colombiano, el presidente decreta: el lunes a festejar en paz. La alegría no se prohibe.



Que las banderas de Colombia griten libertad en Cartagena y comuna popular en… https://t.co/KjTQj40wlP — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 13, 2024

Por ejemplo, desde el Concejo de Medellín reaccionaron varios de sus representantes, uno de ellos Alejandro de Bedout quien en sus redes sociales afirmó que el presidente le debe explicar al país cuánto cuesta el día cívico. Además, insistió que, "la economía del país ya está bastante mal, en Medellín y Antioquia no estamos para prestarnos a populismos".

Otro que se unió al rechazo fue el presidente del Concejo de Medellín, Andrés Tobón, quién fue más vehemente en su mensaje en contra del mandatario, manifestando que, "la irresponsabilidad de este tipo es vergonzosa. En la confusión de este tipo de mensajes, engaña y miente para generar odio. Es minúsculo. Usa la Selección para generar odio. Desgraciado".

Por su parte, los congresistas antioqueños no se quedaron atrás y fue Hernán Cadavid quien le respondió al presidente Petro con un mensaje en X en donde le dice, "tranquilo, acá somos alegres y también trabajamos. Usted por el contrario odia y vaga a la vez. Deje la fiesta deportiva en paz y no genere más rabia entre los colombianos".

En contraste, Mauricio Urquijo, director territorial de occidente de la SAE criticó a Rendón y a Gutiérrez.

No obstante, los políticos no fueron los únicos que apoyaron la decisión de la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín, desde el comité Intergremial del departamento manifestaron que el día cívico no es festivo y que aplica para entidades públicas de orden nacional.

Añadieron que la actividad empresarial no se puede paralizar por una decisión tan repentina e imprevista y que los compromisos laborales establecidos para el día lunes se cumplirán a cabalidad.