Si tuviera que pagar por los errores de alcaldía Quintero tendría cadena perpetua: Fico

Luego de que un juez sancionara con 5 días de cárcel a Federico Gutiérrez por un desacato de la anterior administración, el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que si tuviera que pagar por los errores de la alcaldía Quintero tendría cadena perpetua.

Esta afirmación llega luego de que se conociera que, por desacato a una acción de tutela, Federico Gutiérrez y su secretario de Educación tendrían que pagar una multa y también cárcel durante cinco días.

La decisión se dio porque una docente que estaba en embarazo, instauró una tutela en contra del municipio de Medellín, por el despido y no pago de la seguridad social en noviembre del 2023.

Aunque la ley obligó al Distrito a pagarle, no se realizó el pago y acabó con en esta medida contra Gutiérrez. Sin embargo, recientemente se conoció que ya se le pagó a la mujer y ahora se busca que la medida no se ejecute.



“Los que saquearon a Medellín, si por cada cosa mala que ellos hicieron me responsabilizan a mí y me dan por cada causa mala que ellos hicieron cinco días de cárcel, si eso suma me tienen que dar cadena perpetua”, aseveró Fico.

Ahora, buscan con un recurso que la justicia verifique el cumplimiento de lo ordenado y así determine si la sanción impuesta sigue siendo necesaria.