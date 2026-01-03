"Sí, yo retornaría": venezolanos en Medellín volverían a su país tras captura de Maduro

Varias horas después de conocer la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, se siguen conociendo múltiples reacciones desde Medellín en donde cientos de ciudadanos venezolanos esperan el llamado para salir a las calles a celebrar lo que para ellos es el comienzo del fin del régimen dictatorial.

Una de esas historias es la de Gabriel León, un periodista exiliado, quien mostró su emoción tras conocer la noticia que recorre todo el mundo y quien mencionó que era hora de que después de 26 años saliera el chavismo del poder.

El periodista señaló que aún faltan que caigan varias piezas del Gobierno venezolano para que todos sus connacionales tengan la completa certeza de que llegó a su fin la dictadura de Nicolás Maduro.

"Ya se siente más la libertad de un país, ya se siente más ese añoro de reencontrarnos y emociones encontradas, pero no hay que cantar victorias, porque todavía faltan, que Diosdado Cabello, que son Padrino López, que son los hermanos Rodríguez", aseguró el periodista.



León no ocultó su preocupación por las retaliaciones que puedan tomar desde el Gobierno venezolano y por ello manifestó su preocupación por lo que pueda ocurrir en las próximas horas en el vecino país, por lo que pidió a su compatriotas seguir cuidándose hasta que no se calme la situación.

El hombre exiliado hace varios años en la capital de Antioquia, aseguró que sí volvería a Venezuela, pero que no lo haría de inmediato, pues esperaría cuál será el futuro político de su país.

"Yo retornaría, pero no ya, no de inmediato. Y de hecho, lo primero que hice fue coger el teléfono y llamar a mi hija que está en Estados Unidos. Yo a mi hija tengo cuatro años que no la veo y creo que así como yo cada venezolano está igual, que no vea a su abuelita, que no vea a su papá, que no vea a su mamá", expresó León.

Finalmente, Gabriel León indicó que la esperanza de él y miles de venezolanos regados por el mundo es que la situación pueda mejorar con el pasar de los días y así, “reencontrarnos, este es el principio de una libertad, este es el principio de una historia que todos los venezolanos estábamos esperando”.