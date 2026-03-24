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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Siete fallecidos, once heridos y doce accidentes dejó el puente festivo en Antioquia

Siete fallecidos, once heridos y doce accidentes dejó el puente festivo en Antioquia

Grandes congestiones e incumplimientos a las normas de tránsito se tuvo durante este puente festivo en las carreteras de Antioquia, donde varias personas murieron.

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