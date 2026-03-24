Siete fallecidos, once heridos y doce accidentes dejó el puente festivo en Antioquia

Los accidentes de tránsito durante este puente festivo dejaron un saldo en rojo en el departamente de Antioquia luego de que se reportaran siete personas fallecidas, once heridos y doce accidentes.

Según el reporte de las autoridades, los siniestros generaron grandes congestiones que sumados a los incumplimientos a las normas de tránsito, ocasionaron no solo un fin de semana con varias vícitmas, sino uno caótico en materia de movilidad.

En uno de los casos un bus escalera cayó por una pendiente en zona rural sitio el Puente de Buriticá y dejó una víctima mortal, habitantes del sector y organismos de socorro atendieron la emergencia donde hubo varios heridos.

Otro grave accidente fue en la vía Barbosa – Porce, Norte del Valle de Aburrá, donde un conductor presuntamente bajo efectos de sustancias invadió el carril contrario, chocó contra una motocicleta e intentó huir, pero la comunidad lo retuvo y posteriormente hubo intervención de las autoridades.



Se ha pedido a los conductores en reiteradas oportunidades a que se conduzcan con prudencia y respeten las normas de tránsito, sin embargo, son varios los comparendos que se impusieron en los seis ejes viales de Antioquia, donde se instalaron puntos de control.