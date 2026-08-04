Siete niños siguen hospitalizados tras volcamiento de bus escolar en zona rural de Apartadó

Un trayecto escolar por poco termina en tragedia en el municipio de Apartadó, luego de que un bus que movilizaba a 24 estudiantes se volcara en una vía de la vereda El Reposo, zona rural de esa población del Urabá antioqueño.

El vehículo cubría la ruta entre los sectores de San Martín y Tres Esquinas con destino al centro educativo de la zona cuando ocurrió el accidente. Tras la emergencia, los estudiantes fueron evacuados y trasladados a diferentes centros asistenciales como la Clínica Panamericana, Fundadores, Chinita y Urabá para recibir atención médica.

Aunque las causas del siniestro aún son objeto de investigación, las autoridades manejan dos hipótesis principales. La primera apunta a una posible falla mecánica en el sistema de frenos del automotor, mientras que la segunda indica que el conductor pudo haber perdido el control del automotor por piso mojado tras las lluvias que se registraban en el sector.

"El bus pierde los frenos más o menos casi en un kilómetro a caer a la orilla del río. Entonces, gracias a dios, pues, no se fue a un abismo que había ahí", indicó Andrés Pineda, presidente de la Junta Acción Comunal de la vereda El Reposo.



De acuerdo con el más reciente reporte entregado por la administración municipal, 17 estudiantes ya fueron dados de alta, mientras que uno de ellos tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica y permanece bajo seguimiento médico. Las autoridades precisaron que todos los ocupantes se encuentran fuera de peligro.

En paralelo, funcionarios de movilidad realizaron las inspecciones correspondientes al vehículo involucrado en el accidente. Las verificaciones permitieron establecer que tanto la documentación del bus como la licencia de conducción del conductor estaban en regla al momento del volcamiento.

Los peritajes técnicos y las investigaciones continuarán para establecer cuál de las hipótesis tuvo incidencia en el accidente o si existieron otros factores que contribuyeron a la emergencia.