Sigue la búsqueda de alias 'Pichi': "no fue el único fugado, según sindicato Inpec"

Mientras siguen los operativos en Antioquia para dar con la captura de alias 'Pichi' , que lleva más de 96 horas fugado, desde el Inpec aseguran que en la última semana el escape de Óscar Camargo no fue el único que se registró en Medellín. Por mes, estarían huyendo de la prisión domiciliaria por lo menos dos personas en la capital de Antioquia.

Sobre Alias 'Pichi'

El también conocido como el Pablo Escobar de Bucaramanga lleva más de cuatro días fugado, todavía no se tienen pistas de su paradero. Alias 'Pichi' fue notificado en el mediodía del 10 de octubre que se le revocaba la casa por cárcel que le había impuesto un juzgado en Bucaramanga, tras conocer la noticia y, luego de una visita del Inpec, este hombre habría abandonado su domicilio en la noche del jueves pasado.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, indicó que los esfuerzos con diferentes autoridades siguen latentes para poder dar con el paradero de Camargo y devolverlo a la prisión luego de que solamente en Antioquia ya tuviera registro de otras dos fugas.

“El Inpec viene liderando todo el proceso de recaptura articula obviamente con Policía, nosotros desde el Municipio de Medellín hemos dispuesto todas las capacidades tecnológicas para poder ayudar a que este bandido pueda estar donde tiene que estar en la cárcel”, afirmó el secretario Villa.

Mientras los operativos avanzan e intentan establecer en dónde podría estar alias 'Pichi', desde el Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios denuncian que no es una situación nueva y que, al mes, pueden estar reportando un par de casos de fugas de detención domiciliaria en Medellín.

El vicepresidente nacional del sindicato, Felipe Quimbayo, habló con Blu Radio e indicó que solamente en la capital de Antioquia entre el 7 y el 11 de octubre se reportó por lo menos otra fuga ajena al caso de Óscar Camargo Ríos.

“Te puedo decir que en esta última semana no es el único caso que tenemos aquí en Medellín, puedo decir que al mes tenemos más de una novedad de este tema de brazaletes, esta semana no más no solo fue Pichi que se voló de su domicilio con este tema de brazalete”, aseguró el señor Quimbayo.

A la par de que se denuncian las fugas de presos que tienen detención domiciliaria, también se habla a nivel nacional del poco personal que tiene el Inpec para realizar las visitas y las inspecciones a las miles de personas que en Colombia se encuentran retenidas en sus viviendas.

De momento, en Medellín no se tienen pistas sobre el paradero de alias 'Pichi' y se desconoce si salió o no de la ciudad. Sin embargo, lo que sí se conoció es que de la vivienda donde se escapó Camargo es la misma en donde cinco meses atrás las autoridades en Medellín capturaron a un ciudadano chino explotando sexualmente a una menor de edad.