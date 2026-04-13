Son tres clínicas que han suspendido servicios la Nueva EPS en Antioquia: deudas son millonarias

Preocupación en Antioquia por deudas de Nueva EPS con clínicas. Varias ya han anunciado el cierre de servicios a sus afiliados, lo que colapsa hospitales públicos.

La Asociación de Hospitales Públicos indicó que la entidad sí les está cumpliendo, pero que, sin la red privada, es imposible sostener a los pacientes.

Las medidas tomadas recientemente por parte del Hospital Alma Máter, la Clínica Cardiovid en Medellín y la Clínica La Chinita de Apartadó de restringir la atención de los afiliados a la Nueva EPS solo con urgencias vitales, hizo que de nuevo esta entidad estuviera bajo los reflectores, situación en la que los más afectados son los más de un millón de pacientes en el departamento.

Como ya ha ocurrido en el pasado, los usuarios deberán emprender un peregrinaje para encontrar entidades donde sí les brinden atención, pues esta vez las afectaciones son con los centros asistenciales privados que tienen contratos de cada paciente “por evento” , es decir, bajo el modelo de “actividad realizada actividad facturada”.



Luis Hernán Sánchez, director de la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, reconoció en diálogo con Blu Radio que para el caso de estos la Nueva EPS ha sido cumplida con los giros en febrero, marzo y abril, pero expuso que los contratos son por cápita, es decir, la entidad gira a cada centro asistencial municipal por paquete, dependiendo de cuántos afiliados atienda.

La dificultad ahora es que en Colombia mientras hay 970 hospitales públicos hay 12.000 clínicas, por lo que el sistema de salud no puede vivir sin las IPS privadas.

“Con el evento si tenemos dificultades, si el evento si me está pagando en promedio un 45% de lo que facturamos. Cuando debería ser mínimo el 80, pero en la capital si no están pagando el 100% y los giros han sido muy cumplidos. Ahora y cuando no los atienden allá, se colapsan los hospitales públicos. Ese efecto, ese fenómeno siempre sucede. Cuando los privados no atienden, se llenan los públicos”, dijo el directivo.

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Ante las deudas con la Chinita, que superan los 15.000 millones de pesos, afectando a 53.000 afiliados. Diego Villa, secretario encargado de Salud departamental, pidió al Gobierno nacional respuestas.

“Hacemos un llamado a la superintendencia de salud, al gobierno nacional para que, por favor, dé línea clara si vamos a continuar con la nueva EPS intervenida o no para solucionar los problemas graves que tenemos hoy en toda la red pública hospitalaria, en toda la red de prestadores del departamento por la falta de recursos”, afirmó.

A la fecha, todas las EPS le adeudan 2.1 billones de pesos a los hospitales públicos, de 445.000 millones de pesos a todos los hospitales públicos de Antioquia. Datos de la Gobernación indican que contando a los privados, la cartera asciende a 5,9 billones de pesos, agravando la crisis en la prestación de servicios.

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La situación incluso motivó este fin de semana un cruce de trinos entre el alcalde Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro, sobre el sistema de salud.

De hecho este lunes el mandatario local aseguró que recorrerá los centros asistenciales y se reunirá de urgencia con directores de clínicas y hospitales, asegurando que solo al Hospital General de Medellín, las EPS intervenidas por el Gobierno Petro le deben más de $173.000 millones: Savia Salud $145.000 millones, ADRES $22.900 millones y Nueva EPS $15.000 millones.