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Son tres clínicas que han suspendido servicios la Nueva EPS en Antioquia: deudas son millonarias

La Asociación de Hospitales Públicos indicó que la entidad sí les está cumpliendo, pero que sin la red privada es imposible sostener a los pacientes.

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