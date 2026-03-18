SuperIndustria investiga contratos durante la administración Quintero por posible 'cartelización'

Al tiempo que avanzan procesos judiciales por presunta corrupción en contratos firmados entre Metroparques, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y al menos tres empresas para asuntos como el mantenimiento del Parque de las Aguas durante la administración de Daniel Quintero, nuevas investigaciones de parte de otras entidades se han conocido en los últimos días.

Este es el caso de la Superintendencia de Industria y Comercio que a través de la resolución 16713 decidió abrir una investigación administrativa y formular un pliego de cargos por presuntas prácticas restrictivas de la libre competencia en la suscripción de varios contratos en los que se llegaron a entregar más de 17.000 millones de pesos.

Lo que investiga ahora la SIC son las mismas denuncias que al inicio del escándalo destapó la veeduría ciudadana Todos por Medellín. Contratistas como JPino SAS, 1 Soluciones SAS y Estructuras Zafiro habrían actuado, junto a funcionarios públicos, para repartirse los procesos a los que eran invitados de forma privada, pero además varios de sus representantes y empleados figuraban al tiempo en varias de las mismas firmas.

"¿Qué encontramos? Una alianza, un acuerdo tácito entre servidores públicos de estas entidades y empresas contratistas para rotarse la contratación, para eliminar la competencia, fingir que compiten cuando en realidad no lo hacen", indicado en su momento la entonces vocera de la veeduría, Piedad Patricia Restrepo.



Para varios sectores la investigación abierta por la Superintendencia sienta un precedente, pues un caso con connotaciones hasta ahora solo penales, ahora será abordado a la luz de prácticas comerciales que incluso involucran a una empresa comercial del Estado.

Por estas presuntas irregularidades ya fueron acusados y siguen en proceso los exgerentes de Metroparques, Jorge Liévano y María Eugenia Domínguez, así como la exjefe de compras de Metroparques, Viviana del Valle; Álvaro Villada, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; y Laura Mejía, líder del programa unidad logística de la misma entidad.