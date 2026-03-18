En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / SuperIndustria investiga contratos durante la administración Quintero por posible 'cartelización'

SuperIndustria investiga contratos durante la administración Quintero por posible 'cartelización'

La entidad trata de determinar la posible vulneración a la libre competencia en contratos suscritos para el mantenimiento del Parque de las Aguas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad